性感女神舒淇出晒名係貓奴,喺台灣、內地工作多時嘅佢,兩年冇見身在香港嘅愛貓May May Boy同May May Man,近日一返港即時「貓不離身」,密密於社交網晒貓,但唔知係咪兩年冇見嘅緣故,May May Boy相當高竇,行近小小都兇神惡煞咁款,真係「生人勿近」!不過女神嘅魅力又有邊個擋得住,重新相處咗大半個月後,舒淇終於成功融化「主子」嘅心,有機會親近貓貓,仲可以面貼面合照!難得「主子」大發慈悲開放任影任攬唔嬲,舒淇都直呼開心:「Boyboy心情不錯,肯讓我自拍!」