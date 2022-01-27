打到肋骨裂！周秀娜「拚命三娘」上身堅持頂硬上

藝人周秀娜工作素來是「拚命三娘」，上月為新劇接受動作特訓時，不慎致肋骨骨裂，需靠止痛藥止痛，醫生更要她休息2個月，但她一於少理，前日繼續開工拍打戲，全程親身上陣，飛踢、碌地沙通通照做，認真捱得！

周秀娜、黃宗澤（Bosco）與郭政鴻等前日為梁家樹監製劇集《叠影追擊》開工，該劇以警匪角力為主軸，周秀娜與Bosco飾演幹探兼情侶，因有大量動作場面，劇組於開拍前一個月進行動作特訓，周秀娜說：「我做一個身手好好嘅特警，劇組想了解吓我可以做到幾多，有戴腰封之類做足安全措施。」提到傷勢，她續說：「有日突然覺得右邊肋骨位有啲痛，以為只係拉親，仲叫同事搵藥膏幫我捽，後來連換衫都痛，結果過咗兩個禮拜頂唔順去照X光，照完先知肋骨裂咗，其實都唔知幾時整親。醫生話唞兩個月會自己好，開咗止痛藥畀我。」問到經常拍劇受傷的她，會否被嚇怕拒接動作戲，她即笑指無關：「我拍文戲跑樓梯都會整親！呢套劇有好多場景都有樓梯，連診所都有。」她又指受傷後媽媽每天煲魚湯給她補身。

Bosco於劇中飾演一名高級督察，他風趣地說：「最正係娜姐打戲多過我，終於有一部唔係全部我打晒，舒服番次。」他指拍動作劇多年早已七勞八損，令他學識小心：「以前後生啲動作嚟就嚟，依家睇清楚試清楚先，因為一受傷會連累成組人停晒。」問到與周秀娜有否親熱戲，他笑指以往拍劇已不停錫：「我同佢錫到冇晒感覺，哈哈！」他又感恩疫情下仍能工作不斷：「舊年拍咗4部劇、2部電影，已經覺得好叻仔，今年樂小姐（樂易玲）都幫我排好晒。（冇得休息？）佢日程表冇呢樣嘢㗎，哈哈。」