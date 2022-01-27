開心偽旅行　睇咗當去咗！

好想去旅行？有邊個唔想！既然這個願望仍未知何時實現，但都可以繼續發掘一下香港的偽旅行景點，睇咗當去咗，一樣開心呀！

【emoji樂園好得意】

相信不少人旅行時都會將當地的遊樂園作為必到之處之一，雖然話香港的兩大主題樂園要暫時關閉，但今年仲有一個小樂園可以去打打卡。MegaBox與羚邦集團代理之emoji聯乘，由即日至3月6日，L5中庭化身成23呎高「喜運齊來遊樂園」大型賀年裝置，其中有6個巨型emoji雕塑，包括12呎高emoji巨型賀年雕塑、全港首度曝光的「醒獅老虎」造型emoji雕塑、「新春開運走馬燈」、「迎春接福風車園」、「新歲承歡添福亭」及「浪漫滿天燈海」。其次，MegaBox更特意推出期間限定的「尋找 emoji新春迎大運」AR 手機遊戲，可以用手機於場內尋找 emoji 蹤影，完成遊戲即有機會贏取精美禮品，盡興啦！

【日系萌虎神社】

最愛去日本的香港人，相信都有去過日本神社，想一解「思鄉」之情，不如去睇睇這個由沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場聯手的「和風祈願開運祭」，由即日至2月20日，把東瀛祈福萌物御神籤越洋請來香港過年，並邀請了日本旅遊達人啦兒（Lala Fu），根據遊日見聞打造了5款全新立體御神籤，再加上全港首個御神籤展覽。三大商場將會分別設立擁有「祈願達磨籤」、「護佑狛犬籤」及祈願灯篭陣的「和風祈願灯篭陣」；展出30件珍藏的「環日御神籤珍藏展」；及擁有2.5米高巨型「勝利萌虎籤」、「長康鯛魚籤」和「滿福松鼠籤」的「勝利萌虎神社」，滿載祝福。此外，3大商場更獻上印有萌虎圖案的「和風祈願開運口罩套」供消費換領，另外，沙田中心及屯門時代廣場更特意準備了「萌虎神社祈願の旅」，可以用御神籤設計屬於自己的賀卡，再配以暖意洋溢的祝福語，為親友送上專屬的祝福。

【白爛貓貓貓世界】

貓咪作為老虎的表弟（貓科動物），不知不覺竟成了今年的第二主角，作為貓奴，當然對亞洲超人氣角色白爛貓不會陌生。東薈城名店倉於即日至2月8日夥拍這位超人氣角色打造6大打卡裝置，一眾角色更會以全新虎年喜慶造型首度在香港現身，打卡場景以貓咪的日常起居生活為主，包括新春別注《橫財就手》貓抓板、《「竹」福滿滿》許願樹、《步步高陞》貓爬架、《年年有餘》魚罐頭、《黃金滿屋》貓沙盆，以及一隻擁抱特大柑桔的超巨型白爛貓，6大場景可愛又充滿寓意。打卡之餘，場內更特設期間限定店，出售超過50款主題商品及熱賣商品。另外亦有「爛爛抱喜」新春AR濾鏡體驗 ，在二樓中庭廣場掃描二維碼，就可與3D白爛貓互動，會員拍照出Post更有機會換領「東薈城名店倉x白爛貓」新春限定貼紙一套。此外，商場還有「花開虎貴」新春賞，可憑消費換領「東薈城名店倉 x 白爛貓」新春限定禮品及指定商戶現金券、新春限定利是套裝及新春限定口罩套裝等，有埋快閃3小時免費泊車禮遇，真係可以慢慢行慢慢影囉！