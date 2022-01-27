唱腔外形都似！冼靖峰想擺脫張敬軒影子：加多啲個人特色

《聲夢傳奇》歌手冼靖峰（Archie）係高材生，曾就讀喇沙小學、喇沙書院及畢業於香港大學工商管理學系，加上音樂才華，呢個Package冇得輸，不過一路想佢做銀行嘅爸爸起初唔贊成佢做歌手，直到佢決賽完結後，雖然只得梗頸四，不過竟然感動到爸爸，批准佢做歌手：「唉，由細到大，係咁逼你，要做邊樣做嗰樣，咁不如今鑊我就畀你試一試。」令Archie非常感動。

如今Archie終於有自己新歌《一個人的幸運》，日前佢去電台宣傳新歌時，就坦言想擺脫張敬軒影子，好多網友都話兩人無論外形、身形同唱腔都好似，佢話：「因為我比賽嗰時，好多時有人話我好似我偶像張敬軒，唱法或者唱腔上，咁我再諗點樣可以有更加多嘅個人特色。」

Archie自細已經有音樂夢，中學時期已經諗定夾band將來做歌手，到大學時期直情唔讀書齋夾band，到畢業後就參加過ViuTV的《全民造星II》和TVB的《聲夢傳奇》，主持人問到佢點睇兩個唔同嘅選秀節目，佢就話：「其實好開心係無論去到邊個平台，無論係《造星II》，或者《聲夢》，其實都有好多導師，好多mentor一路幫我哋。」似乎未有正面回答問題。而Archie是一個追求完美的人，他說︰「比賽尾段，我有一個感覺就係，唔想首歌有啲啲瑕疵，你接受唔到嗰啲瑕疵，如果有少少瑕疵，我自己會返屋企瞓唔着。」