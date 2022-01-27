「澳洲奧斯卡」線上舉行　妮歌潔曼再奪影后

有「澳洲奧斯卡」之稱的《第11屆澳洲影視藝術學院國際頒獎禮》（AACTA）昨日因疫情改於線上舉行，新西蘭女導演珍甘比茵（Jane Campion）新作《犬山記》（The Power of the Dog）勇奪3個獎項成大贏家！

《犬》除了獲最佳電影之外，男主角「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）以及澳洲年輕新星Kodi Smit-McPhee分別獲最佳男主角和男配角。

而澳洲國寶級女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）繼金球獎之後再下一城，憑《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）勇奪最佳女主角。今次是妮歌首次在《AACTA》奪影后，她之前先後憑《被消除的男孩》（Boy Erased）以及《漫漫回家路》（Lion）兩度獲最佳女配角。此外，Aaron Sorkin憑《成》片奪最佳劇本獎。而最佳女配角就由《貝爾法斯特》（Belfast）的英國老牌女星茱迪丹慈（Judi Dench）奪得。

電視獎項方面，HBO劇集《傳媒家族繼承人》（Succession）獲最佳劇情劇集，而金球視后琦溫斯莉（Kate Winslet）再憑劇集《東城夢魘》 （Mare of Easttown）再奪視后。