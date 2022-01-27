【行媽咇】影響夫妻感情？車婉婉：BBQ霸住我

作為父母必定會視仔女如珠如寶，但對孩子過分保護未必是好事，今集《行媽咇》的嘉賓「Q媽」車婉婉，對囝囝BBQ不但採取放養狀態，而囝囝仲經常搞到周身傷，究竟點解？即刻去片！

主持方太經常都會追蹤車婉婉社交網的近況，發現BBQ運動後常有受傷的狀況，婉婉就解釋：「他小時候跌倒、碰到，即是學行、撞到角落，有時快得滯真係救唔切。」之前帶囝囝去學滑板，即使他跌得很厲害，哭得很厲害，都不會即時上前理會他，因為婉婉認為那時段已交給教練：「第一要尊重教練，第二男孩子唔可以似舊豆腐咁樣。」婉婉希望透過滑板，令囝囝在人生中學會如何站起來、如何向前行，受挫折時要面對它。

關於夫妻相處之道，車婉婉提到有次跟丈夫爭執的事，事緣她在餵奶時，丈夫就指她跟囝囝很吵，結果母子二人就到客廳繼續餵奶和睡覺。婉婉指現在囝囝總要她陪伴才能入睡，經常折騰到凌晨時分，自己方可安然睡覺，並坦然：「攰到呢！嗰兩個黑眼圈！」笑言有時跟丈夫去食飯拍拖，囝囝跟工人姐姐睡覺，竟然可以睡得很香甜。

其實BBQ是個動靜皆宜的小孩，除了會玩滑板之外，繪畫的造詣亦相當高，當時他的第一幅作品畫出了一輛警車，雖然有老師的引導，但婉婉對作品的完成度表示驚喜。問及囝囝有否繪畫作品給你而感動，婉婉笑言：「其實佢攞張廁紙畀你都好感動，亦都多得學校嘅協助，母親節先有嘅禮物收吓。」