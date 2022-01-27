安坐家中　歎外賣賀年菜

疫情嚴峻，專家話年初四解封機會相當渺茫，大家還是準備定應變措施，搵多幾間好餐廳訂外賣最穩陣。賀年美饟除了高級中菜，還有東南亞款式選擇，整個新年足不出戶，個胃都可以有點慰藉。

經典改良

傳統的賀年菜食得多，加點新意可帶來新鮮感。中環唐人館由現時至2月15日推出多道混合大廚創意的外賣賀年菜，鮑參燕肚羹選用鮑魚、遼參、花膠、官燕和元貝等作食材，暖胃矜貴。賀年必吃的雞變成雲南黑虎掌菌干煸鬍鬚雞，圓滾滾的煎堆化身鹹食，變成巨型的魚蝦蟹醬燒大大個煎堆，另外還有30年老陳皮配本地芋頭梅菜扣肉、私房剁椒蒸巴丁頭腩拌自家製手工陳村粉，甜品則有外脆內軟的官燕豆沙黃金炸糕，為客人添上新意。（1日前預訂）

足料富貴雞

新年菜例必有一隻雞作主角，當紅炸子雞、葱油雞經常吃，尖沙咀香港瑰麗酒店高級中菜廳彤福軒除於2月1日至10日推出8道菜的堂食新春菜單，亦於1月29日至2月10日推出外賣有米富貴雞，約2.7公斤的龍崗雞內釀入鮮蟹肉、瑤柱、松茸片、多款菇菌、洋葱等，再包鮮荷葉和鮮無花果葉烹煮，香氣四溢，分量十足，可供8至10人享用。（2日前預訂）

順德風美饌

在香港，單是中菜都有很多類型選擇，黃竹坑的南海小館平日供應廣東順德美饌，由1月18日至2月10日提供多款堂食及外賣的賀年菜，雞油花雕蒸波龍是將波士頓龍蝦開邊蒸熟，淋上用海鮮湯、陳年花雕和自家製雞油混搭的醬汁，甘香醇厚，代表龍馬精神。桂花炒魚肚配鹹鮮火腿蓉，寓意金銀滿屋。另外還有鮑魚撈起、花膠滑雞煲、蠔皇南非鮑扣鵝掌、蒜籽蠔豉扣大利、紅燒元蹄和蝦籽竹笙扣柚皮等，讓各位吃得滋味。（1日前預訂）

喜慶撈起

新加坡和馬來西亞在過年都有撈起這道菜式，撈起的配搭千變萬化，各有不同的風格。灣仔Bibi & Baba於現時至2月15日推出限定撈起和新春套餐。虎年限定賀年菜式撈起有三文魚刺身、醃韭菜、乾冬瓜絲、青瓜絲等，加點花椒粉、花生和肉桂粉來吃，添香惹味。6人份的新春套餐包括有撈起、娘惹肉丸湯、脆炸豬手、乾炒喇沙和幸運雜錦甜品。另外餐廳還有單點的賀年菜如脆炸黃金蝦、香煎鯧魚配自家製辣椒醬和仁當雞等，讓各位隨意選擇。（1日前預訂）

聚會之選

新年除了可以開懷大吃，惹味開胃的菜式總令人歡喜，灣仔新加坡餐廳Jom於現時至2月15日推出堂食及外賣的限定新春賀年菜單，當中有3至4位用的6道菜福虎賀歲風味盛宴和8至10位用的8道菜五虎臨門風味盛宴。好意頭菜式包括有撈起魚生、鹹蛋黃金蝦、鮮蝦濕米線等，另外單點有馬來紅咖喱雞和發財滋味拼盤等，甜品有代表團圓的椰絲糯米球，同樣意頭十足。（可即日預訂）

包羅萬有矜貴饌

網上預訂有折

中式賀年美味固然吸引，惹味的東南亞菜亦有捧場客，何不兩者兼之？信和酒店集團旗下的皇家太平洋酒店及香港黃金海岸酒店的餐廳，都推出一系列的應節外賣。中菜廳「粵」由現時至2月15日，就有寓意風生水起的龍蝦鮑魚撈起、黃金釀焗蟹蓋、花菇扣原隻5頭鮑魚、當紅炸子雞、鮑魚海味壹品鍋等單點菜式。新加坡菜餐廳沙嗲軒則有象徵福氣好運來的旺來酥、年年有餘的香辣銀魚仔花生和新加坡咖喱角組成的新春三寶，還有2人及4人用的新春賀年精選菜譜，於指定網站預訂，還可78折至85折的優惠。（3日前預訂）

冬日滋味

新年期間最緊要吃得豐足，灣仔香港君悅酒店為客人提供多項外賣美食選擇。高級中菜廳港灣壹號由現時至2月3日提供尊貴盆菜外，餐廳於1月29日至2月28日會推出4人新春賀年套餐，當中包括蜜糖汁叉燒、珍珠猴頭菇竹笙螺頭燉豬(月展)，主菜可選古法羊腩煲或紅酒燴西班牙安格斯牛尾煲，又或升級至包羅萬有鮑魚海味一品煲，最後以臘味炒糯米飯和陳皮十勝紅豆沙湯圓作結。另外，咖啡廳於1月31日至2月6日特別推出「GRAB & GO 自助晚餐」，餐廳會提供4個外賣餐盒，讓客人將自助晚餐的美食帶回家，加指定價錢還有加拿大凍龍蝦。（1日前預訂）