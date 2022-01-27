靈敢侶情：文字的功力

跟台灣朋友聊天，頓時感到自己像文盲，很多字都沒用過，很多詞語都聽不懂，還未說他們總會在言談間夾雜着台語，最後被他們誤以為我好文靜，其實我只是跟不上對話，那就只好慢慢學。

例如當你被問一件事而你不知道答案，可以說「阿災」或者「阿哉」，意思是「我不知道」，但由於「阿災」也有「我哪知道」的意思，所以一般用在朋友的對話裏。不過，我則經常聽到台灣朋友用「阿災」回答陌生人。

然後，吃是「呷」，吃飯是「呷奔」，但有一次我把「呷奔」和「呷賽」搞錯了，跟朋友見面時說了「那天我去『呷賽』，很難吃誒！」結果惹來哄堂大笑，原來呷賽是吃大便，難吃是正常！

他們教我台語，我當然也教他們廣東話，當我說冰箱在香港叫「雪櫃」時，朋友大呼「好美！」原來，他們聯上到一個雪花飛舞的櫃，皓皓白雪，無比幽靜。大夥兒這時唱起《Let it go~》，就是《魔雪奇緣》主題曲的一句歌詞。不過我則很現實，雪櫃放的是食物，甚至是隔夜餸，哪來「無比幽靜」？

另一個被讚嘆的就是「雪芳蛋糕」，台灣叫「戚風」，當大家聽到「雪芳」時，無不大叫「這名字好！」如雪般鬆軟、氣味芬芳。簡單二字，省去一篇文章。

聊完了，頓時覺得香港的前輩所改的名字真的太好，到題、神似、美，這就是文字的功力。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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