【營事檔案】紫米涼粉乳酪飲　健怡台式飲品

台式飲品是一直都深受大家歡迎，但一杯黑糖珍珠鮮奶的卡路里已經與一份正餐的熱量相若、甚至更高！加上奶蓋、珍珠、布丁等配料，配上含糖的飲料，令整體糖分及熱量都更高。近來在台式飲品中，又加入了新成員，就是紫米乳酪飲。乳酪飲比起一般的鮮奶多了益生菌，而紫米又是原型食物，更天然健康，而且還推出了紅棗、山楂或水果系列，令飲品更為健康。

紫米含花青素是抗氧化恩物

紫米又稱為黑糯米，吃起來黏黏糯糯，一般常見的食法為八寶粥、紫米糕、糯米飯糰等等。紫米紫色的秘密就是背後的花青素，它的抗氧化能力遠遠高於維他命E，有效抑制細胞發炎；但畢竟紫米都屬於糯米的一種，胃消化能力較弱的人士要注意食用分量，多吃或會引致脹氣等問題。

涼粉代替珍珠可減輕負擔

涼粉是由仙草製成，因為在台灣多被稱仙草凍或仙草，它90%以上都是水分，既低熱量又富含膳食纖維，作為飲品的配料有口感得來更會有飽足感。以涼粉作為代替珍珠等配料都是一個不錯的選擇，雖然兩者都有加入蔗糖或蜂蜜作為調味，但涼粉的熱量比較低，可減輕台式飲品的負擔。

【紫米涼粉乳酪飲】

材料：

涼粉 1/3盒

代糖 10克

紫米 1/4杯

原味低脂乳酪 300克

冰塊 適量

做法：

1.涼粉切粒，備用。

2.紫米提前浸一晚，浸好後加1杯水用電飯煲煮熟放涼備用。

3.原味低脂乳酪、代糖、2湯匙紫米及冰塊放入攪拌機攪勻。

4.在杯內以次序加入紫米、涼粉及乳酪即可

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。