【胸襲坪洲】樂宜奉旨晒34C導彈　富二代男友開心Share！

被指為本港首席女DJ的樂宜，憑樣靚身材正更成為「DJ界女神」，惟因受疫情影響，演出活動減少，要看女神的性感風采，網民只好日日追看其社交網來止癮。常派福利的她，今日（27日）網晒多張遊覽坪洲的花絮照，相中的她以Bra top配長褲上陣，白滑34C騷胸兼4吋事業線，已經夠吸睛，再來個輕撥秀髮及誘惑的眼神，網民大呼受不了，更笑言：「坪洲的居民有福了！」、「早知來坪洲！」能令樂宜如此「入戲」極盡誘惑，原來是因為其男友黃俊輝！

和富二代男友黃俊輝打得火熱的樂宜，經過分手又復合後，感情一日千里，並進駐男方的三千呎沙田大屋成為女主人。兩人愈愛愈甜蜜，人前人後均形影不離，而今次坪洲之行黃俊輝也有隨行，不單陪玩陪食，更充當攝影師，為樂宜拍下多張索照，的確是多功能男友，而樂宜更分享對方的背影照！樂宜留言：「這段時期雖沒辦法在外演出，但還是能在網絡上直播分享音樂，是另一種體驗。很多人跟我說看我開台講話，跟平時照片看到我的形象很不同。#是啊#照片跟本人不一樣」網民們說十分羨慕樂宜有個開通男友，不單不介意她常以性感形象示人，更親自拍下女友索照益街坊！