本日日本：藝術潮Tee！長場雄玩轉羅浮宮名作

連鎖服裝品牌UNIQLO的UT圖案T-shirt系列經常與不同品牌或卡通人物聯乘，給予顧客新鮮感。去年開始UNIQLO就與法國綜合博物館羅浮宮展開為期4年的合作，讓該館收藏的名作成為UT系列的主題，令更多人從日常生活中都可以接觸到藝術品。即將於1月31日推出的第三彈出品便邀請到日本著名藝術家長場雄出手，從羅浮宮超過35,000件展品中汲取靈感，以獨特簡約的筆觸重新演釋這些經典名作。長場雄主要挑選了達文西《蒙娜麗莎的微笑》、弗米爾《天文學家》及《薩莫特拉斯的勝利女神》雕像等作品，同時亦搵到安格爾《大宮女》、拉斐爾《聖母子與施洗者聖約翰〈美麗的女園丁〉》及《米洛的維納斯》雕像等作品蹤影。除了T-shirt之外，還有與羅浮宮首次攜手推出的小碟及蕎麥麵碗，以日本傳統的波佐見燒製陶技術製成，展現出作品線條的細膩。為紀念第三彈的發售，UNIQLO原宿店於1月31日起將展出由長場雄為店內全新繪製的櫥窗，值得大家留意。