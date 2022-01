杜之克加盟黃Viu即搞大動作　推原創韓劇吸客

前無綫高層杜之克去年9月離任,其後加盟「黃Viu」擔任首席原創內容總監,今日他受訪透露公司來年大計,指將會製作更多華語內容,以鞏固「黃Viu」在OTT娛樂市場的領先地位:「我們計劃每個月都會推出原創作品,讓用戶可以隨時隨地繼續透過我們的平台欣賞多元化的亞洲內容,當中也包括更多華語作品。」更指主理的Viu Original Studio,將以開發高質自家品牌內容為目標,滿足區內及各地用戶的影視需求,面向亞洲、放眼全球。

為配合該台一系列計劃,鐵定先於3月推出兩部Viu Original原創韓劇打響頭炮!包括由韓國型男朴海鎮和女星秦基周主演的奇幻韓劇《現在開始是Showtime》,以及「收視保證」徐賢真攜手「壞帥系oppa」黃寅燁演出的浪漫韓劇《為何是吳秀才》,後者描寫法學院女教授與曾經受冤入獄的法學院學生相戀,上演了一段相愛相殺的愛情故事。而改編自同名的網絡小說,由韓國「不老男神」李準基、資深藝人李璟榮和「女友系演員」金芝恩主演的《Again My Life》,講述展開人生第二幕的熱血檢察官懲治絕對惡勢力的故事,刺激又熱血的故事可謂萬眾期待。另外,更多Viu Original原創及本土內容包括全新一季《Close Friend》(泰國)、《Finding the Rainbow》(泰國)、《My Coach》(泰國)、《Assalamualaikum My Future Husband》(印尼),以及音樂劇《WANNABE》(泰國)將於不日上架。