姚子羚孖陳山聰床上激咀有難度：要拗晒腰瞓落去！

藝人陳山聰與姚子羚多次於劇中飾演戀人，而二人於現時播映的無綫劇集《鐵拳英雄》中再次戀上，昨晚（26日）一集，山聰為了幫子羚戒掉毒癮，狠心綁她於櫈上，山聰於劇中的角色情感上有很多層次，他既是一名泰國警員，但又暗中不斷幫忙唐仁街的居民等人，角色亦正亦邪，演技甚有發揮。

獲讚「視后級」演出

子羚的演出更獲網民大讚演出「視后級」質素，子羚於劇中受盡兄長欺凌，更慘遭打毒針染上毒癮，於極無助之際，幸而得到山聰幫助，而今晚（27日）一集中，二人更擦出愛火，有場床上激咀戲份。而山聰今日亦將二人的咀嘴照放上社交平台，留言：「會唔會係你哋最期待嘅畫面？連棘（山聰角色）、同金福妹（子羚角色）今晚唔係唔睇吓話！」

山聰個Post一出，即引來不少圈中好友留言，大讚他們這條線很浪漫，而子羚的好姊妹胡定欣留言：「尋晚福妹凍，你淨係畀條紗巾人，今晚仲已經錫錫，福妹……唔好呀！」子羚亦即回應定欣說：「以退為進！」相當搞笑。

一Take過搞掂

山聰接受東網訪時，被問到網民指他與子羚本身相當老友，拍起咀戲時會否特別尷尬時，他說：「梗係唔會啦！因為我哋《同盟》開始已有默契，大家好有信任，拍呢場咀戲我哋係一Take過搞掂，網民好鍾意我哋呢對CP，睇得好肉緊、投入，好多謝佢哋捧場。」姚子羚亦坦言不尷尬，但笑言：「但係要錫住咁瞓落床真係有啲難度，要拗晒腰，因為張床唔係床褥，係木板嚟，山聰都要扶住我，唔可以一嘢撻落去。」