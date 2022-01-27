Gaon Chart｜泰妍晒腿撐場　BTS冇到照擸8個獎成大贏家

韓國音樂盛事《第11屆Gaon Chart K-POP Awards》今午（27日）在首爾蠶室室內體育館舉行，雖然當地疫情持續惡化，但大會如常招待觀眾入場，但觀眾需已接種2劑疫苗或持沒有染疫的證明，在場內亦需要保持社交距離，而參加頒獎禮的歌手包括女團少女時代隊長泰妍、Red Velvet、男團NCT Dream、NCT 127、演歌歌手林英雄與李燦元及男歌手李茂珍等。

NCT Dream勇奪實體專輯部門的第1季與第2季歌手獎及Kit銷量獎，NCT 127則捧走實體專輯部門的第4季歌手獎，泰妍就與Red Velvet分別獲得數位音樂部門的2020年12月與2021年8月的歌手獎。

至於爆紅男團防彈少年團（BTS）雖然沒有出席，但仍掃走數位音樂部門的2021年5月、7月及9月的歌手獎、實體專輯部門的第3季歌手獎、Long Run音源獎、全球粉絲票選人氣獎、社交明星獎及年度零售專輯獎共8個獎，成為全晚大贏家，而同樣缺席頒獎禮的女歌手IU則捧走數位音樂部門的2021年1月、3月與10月的歌手獎、年度填詞人獎及年度唱片製作獎。