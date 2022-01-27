「Rose媽媽」林心如46歲生日　楊謹華一咀「吻」恩仇

台劇《華燈初上》掀起煲劇潮，大批網民熱切期待第三季上線，希望早日知道在劇中跟「Rose媽媽」林心如爭仔反目的「阿蘇」楊謹華，究竟死在誰人手上。兩姐妹因為一個男人而不和，今日（27日）卻「大團圓」和氣收場，一咀「吻」恩仇！今日是林心如的46歲生日，楊謹華網晒跟她慶生的短片，並留言：「生日快樂，我最漂亮的Rose mama，祝福你身體健康，心想事成，拉虎油（Love you）」

片中林心如捧着生日蛋糕，笑容燦爛的許願及吹蠟燭，並和楊謹華雙擁及互親面龐，之後林心如「加碼」來個「sheshe kiss」，主動跟對方嘴對嘴親吻。不過看林心如身上的復古風服飾，估計這片段是去年拍《華》劇期間時慶祝及拍下的，現在再把舊片公開。搞笑的是，大批向林心如送上生日祝福的網友，不單反問林心如「女女吻」的感覺如何外，再不厭其煩的反問：「究竟兇手是誰？」

出名人緣好的林心如，今日收到大批朋友包括《華》劇演員送上的生日祝福，如飾演警察的台星楊祐寧網晒林心如愁眉苦臉的劇照：「生日欸，笑一個嘛，Rose mama，Happy Birthday。」而身為林心如好友的女星舒淇則搞笑留言：「Rose麻麻生日快樂喔！祝你第三季快點抓到兇手，洗清罪嫌，那個雖然那個潘警官很遜抓不到兇手，但我想也只能怪你美色誘人，讓他無心辦案，所以他應該也是能託付終身的人。」