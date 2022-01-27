【限定優惠】新春限量福袋　食雞送優惠券

唔少品牌趁住年尾及農曆新年期間推出新春優惠，好似有人氣日本跨國連鎖折扣店就跨界聯乘推出多種優惠，又有連鎖快餐店推出意頭十足的炸雞桶，還送優惠券及積分呢！

入手限定福袋及禮盒

日本跨國連鎖折扣店Donki今個農曆新年就與The Club合作推出多個優惠，如推出逾40款低至75折的新年限定福袋及禮盒，當中有「新春大吉福袋」、「鴻運『DON』頭福袋」、「長壽安康」等，以「鴻運『DON』頭福袋」為例，內有4款精選北海道零食禮盒及富士山清酒，原價逾HK$500，7折後不用HK$400，划算！此外，在Club Shopping於結帳時輸入優惠碼「DONKICNY」購物滿HK$600即享HK$50折扣優惠（名額1,500個）；會員以積分更可兌換HK$50至HK$300的指定電子現金券，想以優惠價入手日本美食做賀年禮物就要趁手，仲可以換領電子現金券添呢！

食黃金炸雞送優惠券

喜歡食炸雞的就不要錯過KFC由即日至2月9日期間推出的「鹹蛋黃金新春雞桶」，一桶有8件「鹹蛋黃金脆雞」及6件「鹹蛋黃金雞翼」，寓意新一年「黃金」滿屋、盆滿缽滿、如虎添「翼」！鹹蛋黃金脆雞富濃郁酥香的黃金鹹蛋黃醬，口感甘香油潤，加上香脆嫩滑的肉質，令人回味。於！於推廣期內選購「鹹蛋黃金新春雞桶」更可獲總值超過HK$138的優惠券及5倍yuu積分呢！此外，餐廳還由即日起為「新春經典葡撻禮盒」換上新包裝，金黃與鮮紅色更添喜慶。