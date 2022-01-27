梁芷珮出發去北京拍外景　直擊香港兩位運動員

主持梁芷珮（Christy）為無綫《冬季奧運會》擔任北京外景主持，屆時無綫電視將作全方位轉播，今早（27日）Christy已與一班工作人員啟程前赴北京。首次拍攝大型體壇盛事的她，坦言感幸運又光榮：「這是我首次踏足北京，很榮幸有機會參與這項世界級體壇盛事，心情既興奮又緊張。這次的任務主要是介紹冬奧另一面，例如運動場館及周邊環境，發掘有趣的事物，以輕鬆的手法，將北京冬奧氣氛帶到香港。」

而距離開幕僅餘下一星期，Christy趁機力推她精心炮製的前奏節目《冬奧潮什麼》，與觀眾一同迎接冬奧，並定於2月3日（年初三）及4日（年初四）晚上於翡翠台播映。節目內容包括前往法國運動員場館直擊香港兩位運動員「女子高山滑雪代表」金和曉及「男子高山滑雪代表」翁厚全，於當地受訓的生活及備戰情況；亦有到南斯拉夫薩拉熱窩參觀1984年冬季奧運會舊址，場館因為連年戰火而長期荒廢，最近重開並建成冬季奧運會博物館讓公眾參觀等。

為呈現最全面又精彩的無綫冬季奧運會，無綫電視透過旗下5條頻道：翡翠台、J2、無綫新聞台、明珠台及無綫 財經．資訊台製作及播映連串精彩節目，於冬奧期間提供超過120小時冬奧直播節目及賽事精華；而串流媒體服務myTV SUPER亦將設立冬奧專區，提供9條冬奧頻道，全天候24小時無間斷轉播各項賽事。