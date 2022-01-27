澄田綾乃　神樣之F 奶

家陣睇娛樂新聞，見到唔少藝人被捧為「男神」、「女神」，感覺似乎有啲濫，甚至有啲例子係名不副實，令筆者覺得似係挖苦多於讚美。今期「色日放送」特別大家介紹一位獲日本傳媒冠上神級稱號嘅寫真界新貴，唔止身材激凸，仲要係一位姊系美人，佢就係澄田綾乃！

巨乳姐姐

日本寫真界有唔少女優年紀輕輕，身上就帶有輕熟氣質，因而被歸類為姊系女優。好似喺上年年初展開寫真女優事業嘅澄田綾乃，雖然只係22歲，但生得斯文端莊，成個姊系美人咁款，而且身材嬌小纖巧嘅佢，上圍對F奶堪稱極品，配埋一身白滑雪肌，吸晴指數極高，難怪出道後得到「最強Body」同「寫真界彗星」等稱號。

最叻跳舞

講番綾乃嘅寫真之路，唔算特別順利，唔係話紅唔起，而係佢話自己係「雨女」，每逢人生大事都係遇着落雨，拍寫真嗰陣亦唔例外，但慶幸每次都有驚無險，能夠順利完成拍攝任務。除咗拍寫真之外，綾乃亦係女子組合Majestic Bunny嘅隊長，經常同隊員四圍登台，不過，佢知道自己把聲唔夠大，所以喺表演時主力負責跳舞嗰部分。

話時話，阿妹咁好波，仲要着埋啲性感歌衫表演，即使歌藝麻麻，一樣會有大把人支持，加油啊！