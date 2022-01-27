索女陪晨操　朝氣勃勃

晨早起床係咪一定清新開朗？瞓得唔好，又諗起要返工，心情點會爽。不過，如果身邊有班性感索女撩你做「晨操」，像以下介紹嘅四仔作品一樣誘人，相信好多男士都會精神為之一振。

好色鄰居

鄰居係美少女固然令男士多幻想，如果對方經常潛入你屋企，用身體嚟叫醒你嘅話，係咪好香艷好刺激呢？講緊嘅係《Girl Next Door Likes It Dirty #21》嘅劇情。呢套由Porn Pros製作嘅四仔，搵嚟4位有樣有身材嘅脫星演出，分別係Alicia Williams、Lily Rader、Bambi Brooks同Stephanie Carter，你咪理點解呢班好色女鄰居會有男主角屋企嘅門匙，最緊要佢哋夠主動，每朝早都會獻身陪瞓，誓要操到對手變得充滿朝氣。雖然劇情唔多合理，但作為滿足男士性幻想嘅作品，絕對合格有餘。

巨乳呼喚

家陣天氣又凍，被窩又暖笠笠，好多人都瞓到唔願起身，假如改由一對又一對巨乳嚟呼喚你，效果會唔會好過鬧鐘多多聲？由Hustler推出嘅《Great Tits》，就畀到答案大家。片廠搵嚟Lena Paul、Casey Calvert、Kendra Spade等超過12位巨乳脫星參演，佢哋唔止好波，色誘技巧亦超強。試諗下，起身擘大眼，見到咁多對巨乳喺面前，尤其係好似Lena Paul呢位擁有DDD Cup嘅女郎，嗰種震撼法實在太正！講起Lena Paul，佢個籮柚肉感十足，同樣可以令人血脈沸騰，由佢代替鬧鐘，恐怕會有反效果，令人玩到唔願落床。

天天幻想

瞓瞓吓覺被索女叫醒做晨操，呢啲橋段唔一定喺睡房發生！呢套由Marc Dorcel炮製嘅《Contact》，就將各種可能性呈現喺大家眼前。影片由四仔名導Fred Coppula主理，搵嚟Anissa Kate、Clea Gaultier、Tina Kay等6位脫星演出6個短篇故事。劇情都係講睡夢中嘅男主角被索女叫醒，齊齊做晨操，分別在於場景唔再係睡房，而係去咗泳池、浴室、會議室、貨倉等等，脫星亦會配合場景，換上相關嘅服裝登場，大玩制服誘惑，再加上一班脫星主動又興奮嘅床上演出，絕對可以令四仔迷回味無窮。