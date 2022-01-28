【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月廿六

辛丑年辛丑月辛巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：移居、納畜、會友

忌：出行、醞釀、浸酒

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：有冒險精神是好，但下決定前要考慮現實。

金牛座：陷入了財困危機，解困要由節約開支做起。

雙子座：人緣佳，在你遇到麻煩時總會有人伸出援手。

巨蟹座：謀事有條不紊，但要把握好人際交往的分寸。

獅子座：財運不錯，但投資前要做足功課，注意風險。

處女座：思想負面，抗逆力差，易把小問題無限放大。

天秤座：心平氣和，處變不驚，工作表現讓別人羨慕。

天蠍座：工作沒完沒了，壓力大，下班後要好好休息。

人馬座：忙個不停，身心疲累，多用淺黃色有助開運。

山羊座：與人打交道要慎言，小心禍從口出惹麻煩。

水瓶座：助人為快樂之本，你的善心有助增強人緣運。

雙魚座：心不在焉，易胡思亂想，小心自己嚇自己。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）豬 易破財

鼠：事業運強，易取得突破，有賺外快機會。

牛：吉星高照，工作效率高，事業漸入佳境。

虎：情緒易悲觀，謀事欠積極，出錯機會大。

兔：人緣運上升，可望結識志同道合的朋友。

龍：事業發展上軌道，繼續努力，成功在望！

蛇：桃花旺，獲異性送秋波，單身者有艷福。

馬：心態積極，有利做生意，開單易過借火。

羊：運氣與心情欠佳，易被別人的說話惹惱。

猴：思路清晰，應變力強，沒有問題難倒你。

雞：貴人助力強，財運受帶挈，荷包脹卜卜。

狗：運勢一般，抽空鍛煉身體，心情會好轉。

豬：是日沖煞，破財風險高，易因貪心而受騙。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

大年初一奇門遁甲開運法

農曆新年是中國傳統的一年之始，我們會在這一天向長輩與朋友說些恭賀說話，因為人人都希望新年有個好開始，健康發財，開心順利，這是人之常情。

現在我會向大家介紹奇門遁甲的簡單開運法。奇門遁甲有兩大吉門，分別是生門與開門。生門有利財運健康，開門有利名氣權力事業，選擇哪個吉門之增運法，視乎讀者希望於虎年得到哪方面的好運氣。

大年初一當天，可選擇陽氣最盛的巳午之時來開運。早上9時到11時為巳時，生門在正東方，開門在正北方。早上11時到中午1時為午時，開門在東南，但生門空亡，不宜選擇，所以午時只能在東南開門增運。

如何開運？讀者可在家居外的吉門方向做。舉例，初一巳時，生門在東方，選擇位於家中東方的公園，或一條東西方向的行人路，於巳時站立15分鐘左右，面向東方一路行約15分鐘，心念吉利之說話，慢慢呼吸，不要看手機。如在公園沒有這麼長的地方行，可以做些運動代替。重點是面向東方，以及身體在行健之動，吸收此時的生門吉氣。如選擇北方開門，午時東南之開門，也是如此做法。祝讀者們開運成功。