放低乖乖女形象　徐賢新片玩SM：想畀大家睇到我嘅成長

2007年出道的韓國女團少女時代（少時）在韓國及海外擁有極高知名度，曾被封為國民女團，組合於10周年時經歷變陣，各成員展開個人活動，其中隊中年紀最小的徐賢選擇離開SM事務所，簽約Namoo Actors事務所，專注影視方面的發展。

30歲的徐賢出道後一直給人乖乖女和高材生的感覺，她轉型做演員後不斷挑戰自己，飾演不同類型的角色，她在劇集《小偷傢伙，小偷大人》中飾演搜查官，前年更在《私生活》中扮演詐欺犯。

而她與男星李濬榮合演的新片《解禁男女》將於2月11日透過Netflix公開，海報及預告片早前首度曝光，因顯材涉及SM，很快便引起網民熱烈討論，劇集講述李濬榮飾演的公司代表「智厚」擁有獨特性癖好，徐賢扮演的公司職員「智宥」發現上司的秘密之後，與對方發展逆轉上下級關係的浪漫戀情，海報中徐賢與李濬榮身處在辦公室中，穿着高跟鞋的徐賢將腳搭在李濬榮的膊頭上，李濬榮則雙手拿着有窩釘的皮帶單膝跪在地上，另一張海報中徐賢用紫色絲帶綁實李濬榮，男方則露出享受的笑容。

徐賢最近接受雜誌訪問時表示很期待作品快些公開，問到想法有否因為角色而變得不同，她說：「我的想法變得更開放了，今次的劇集與一般的愛情劇有很大不同，我的視野變得更廣闊，知道會有這種故事和這種類型的人，讓我更想去挑戰，決定拍《解》劇的最大原因是希望讓大家看到演員徐賢的成長。」