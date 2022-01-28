孖仔鬥做運動捐「惜食堂」膳食券

孖仔湯君慈及湯君耀用「大家減齡」App記錄運動量，同時用減齡積分兌換「惜食堂」膳食捐贈劵，幫助有需要人士。

【特約報道】湯鎮業對孖仔湯君慈（Bruce）及湯君耀（Chris），自小就讀同一間學校，畢業後齊齊加入演藝界，被問到兄弟之間是否存在競爭，弟弟湯君耀回應：「競爭？點會無？但競爭亦可以是良性！在公在私，和哥哥拍住上，感覺更爽！」

最近兩兄弟為了慈善鬥一番！日常勤力健身操肌的兩位大隻仔，約定以七日為限，用「大家減齡」App計分，除了記錄兩人每天的運動量，更用減齡積分兌換「惜食堂」膳食捐贈券，幫助有需要人士。做得越多捐得越多，兩兄弟不敢怠慢，湯君慈表示：「成日有人問我做哥哥有無習慣讓下細佬？其實我大佢兩分鐘咋！今次約埋做運動捐餐券做善事，當然要全力以赴鬥做得多、捐得多！」兄弟二人各出奇謀，除了舉啞鈴及每天到戶外跑步或步行約二萬步之外，哥哥Bruce更加入他的撒手鐧TRX，務求爭取更多減齡積分。

今天是揭曉賽果的日子，沒想到孖仔就是孖仔，分頭行事，卻心靈相通，無夾過，分數卻異常接近！大孖以極微分數相差險勝，在「惜食堂」換取了七張膳食券，而細孖則換取了六張膳食券，為有需要人士佳節送暖。正所謂心善則美，無怪乎兩人大隻有型又靚仔！