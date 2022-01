美國三大電影工會監製工會(PGA)、導演工會(DGA)以及編劇工會(WGA)昨日同時公布提名名單,去年熱爆全球的Netflix韓劇《魷魚遊戲》獲PGA電視組別最佳劇情劇集監製提名。

至於PGA電影組別方面,Netflix亦有3片獲提名,分別就是《千萬別抬頭》(Don’t Look Up)、《犬山記》(The Power of the Dog)以及《夢想期限tick, tick... BOOM!》(Tick, Tick … Boom!)。3片同時爭最佳監製獎。

除了監製工會之外,導演工會以及編劇工會亦先後公布提名。導演工會方面,被視為今屆奧斯卡最佳導演大熱的《犬山記》女導演珍甘比茵(Jane Campion)再獲DGA最佳導演提名,與史提芬史匹堡(Steven Spielberg)以及Denis Villeneuve等導演爭獎。今次是珍第2度獲DGA提名。至於WGA方面,《千萬別抬頭》就和最佳原著劇本提名與《王者世家》(King Richard)等爭獎。