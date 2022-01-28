新春童趣裝置　親子齊有Fun！

小朋友早就提前放農曆年假，不過要佢哋日日留响屋企，又真係Mission Impossible，可惜疫情之下，帶住小朋友都冇乜得邊度好去！建議可避開一些人流高峰的繁忙時段，跟小朋友去一些富有童趣的裝置打打卡，仲有小遊戲玩一下，開心開心！

【春の開運祭】

新年流流，當然想行好運，由即日至2月28日，Landmark North 上水廣場與台灣人氣反差萌角色「江大叔」合作《春の開運祭》，江大叔及好友克拉拉大叔會打扮成招財貓、行運老虎、粉紅桃花、九尾狐等百變造型登場，在商場的新春桃花園內帶大家暢遊3大鬼馬開運場景，包括5.5米高的「招財貓開運神社」、「情迷『桃』花園」及「有求必應大吉寺」，一次過催旺健康運、財運及桃花運，以「大叔的愛」為大家的新年加持，就算是情人節同摯愛一齊嚟都啱玩。

另外，知道大家好掛住日本，可以到商場5樓戶外的「晴空花園」，那裏化身成「至瀛開運遊園」，設有多個令人懷念的日本旅行景點，包括3米高「炫亮霓虹燈鳥居」、「好運招來湯」及「步步高陞富士山」，一齊洗走黑氣石，祈求來年的財運、事業運節節上升。最後，當然少不了小朋友最愛的遊戲區啦！商場2樓設有「開運江大叔挑戰站」，有為「克拉拉大叔桃花滾滾來」、「歐吉大叔為食過肥年」、「開運江大叔投球樂」及「金大叔八卦攻防戰」等4大主題遊戲，現場更設有大型的「虎年行運夾公仔機」、獨家發售的虎年金運限量版搪膠人偶，還可以即場設計個人專屬的江大叔手機殼。

【玩轉「籠」鳳茶樓】

假日最好活動之一，當然是一家大細齊齊去飲啖茶、食個包，茶樓大家就去得多，咁特別的唔知大家去過未呢？日本原創角色《Usagyuuun 小突兔》首度與香港人氣卡通人物《癲噹》聯乘合作於馬鞍山 MOSTown 新港城中心打造「新春之最玩轉「籠」鳳茶樓」主題活動，由即日至2月15日，商場中庭將化身成「籠」鳳茶樓，兩大人氣角色更會首度以賀年點心造型登場，與大家玩轉茶樓內10大展區，包括「金黃行運拼盤」、「1288 新春添運打卡牆」、「人日人人福滿泉」、「龍鳳傳承慶團圓」、「飽滿豐足點心宴」及「籠情蜜意」6 大喜慶場景，以及會員專享的「鴻運點心放送車」及「福星「過」肥年」、「包發包中迎新春」及「迎春接福 Let Eat 糕」互動遊戲，節目超豐富。此外，商場還推出了會員專享的消費儲印花及迎新優惠換領活動，禮品包括限定《Usagyuuun 小突兔》x《癲噹》別注版茶包形濾茶器及主題揮春，送完即止。

【福虎來進寶】

虎年當然不能缺少主角老虎啦，西寶城、昇悅商場及昇御商場由即日至2月20日帶來「福虎生風來進寶」，以圓碌碌可愛造型的「福虎」為主角，並集合兩種傳统招運元素：達摩及招財貓，打造出5大喜慶又可愛的新春打卡位，包括位於西寶城的「福虎」招財接福寺廟中的1.8米高虎年主角「福虎」及開運「萌貓」、「易發」轉運風車陣、「金光閃閃圓環」、催旺人緣的「桃花許願樹」及位於昇悅商場的「福虎」開運鑼鼓。

此外，由即日至2月20日（逢星期六、日及公眾假期），顧客於西寶城任何商戶即日以電子貨幣作任何消費即可參加虎年好運滾滾樂遊戲一次，於限時內，成功把最少2個幸運球運送及投進指定顏色洞，即送「招財招福」揮春乙對或「虎氣沖天」文件夾乙個，最啱跟小朋友齊齊一試身手！另外，於三個商場憑指定電子消費滿不同金額，更可換領一套8個「虎虎生威利是封」、$50指定商戶現金券或價值高達港幣$800的人氣賀年美食福袋，優惠超多。