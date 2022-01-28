甄采浠率領師弟妹拍MV賀年　連接兩廣告過肥年

藝人甄采浠（前名甄詠珊）今年聯同師弟妹安俊豪、蘇家欣、李妍、吳啟釗及葉芷如合唱的賀年歌《我要祝福你》MV推出了，采浠表示拍攝當日好順利，她說：「因為我要拍《愛．回家之開心速遞》，劇組同MV團隊兩邊都好幫手，互相配合到。」她自爆今年過肥年，她笑說：「喺新年前接咗2個廣告，有個肥少少嘅肥年，銀包肥，唔係個身肥。」早前她讀了個斷捨離收納的證書，難得新年有假放，她在家中斷捨離，她說：「女仔都鍾意買嘢，尤其屋企有2個女人，雜物真係唔少，自己斷捨離唔難，最難係令屋企人同你一齊咁做，要用啲時間去游說佢哋，算係有少少成績。」

安俊豪在1個月內連推2首歌，係前所未見出咁多歌，今次首賀年歌非常好玩，他說：「因為我哋好friend，拍MV嗰日導演冇畀指令我哋，叫我哋發癲，我哋好自然將本性盡露，其中一幕三娘教子打麻雀，我哋得閒都會打吓，我仲同采浠鬥甩牌，原來佢好勁。」身兼健身教練的俊豪受疫情影響，惟有辛苦地拎2個啞鈴及戰繩落公園操，他說：「有啲學生身痕想做運動都會出嚟玩。」由於沒有實體演出，他會多開網上直播，跟粉絲見面傾偈，繼新歌《刺蝟》後，會繼續已開啟嘅人生系列歌曲的議題。

蘇家欣表示MV拍攝好開心，讓大家提早受感農曆新年的氣氛，她印象最深刻是場地有隻黑色狗仔，牠熱情到不停飛撲過來，似不停跟他們拜年講祝賀說話，非常搞笑。她坦言疫情影響下，好多活動、春茗都取消了，不過正好讓她再好好安排自己的工作，因為除了演藝工作，她仲有教學堂，她說：「大家經過咁多波折、面對困難，但都係慢慢適應，我相信可以愈變愈強，今年歌唱方面都想做啲新挑戰，喺依家呢個社會氛圍影響下，想形象開心活潑，做啲正能量輕鬆嘅歌，好似想大家都想去旅行，想憑歌寄意，將嗰分渴望帶畀大家。」