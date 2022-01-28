告別肌膚問題　新年換新肌

新春佳節快到了！相信對於貪靚的絲打來說，除了「疫情快過」和「身體健康」外，最想收到的祝福就是「青春常駐」，皮膚狀態Keep住好。想新一年光彩照人，綻放年輕光芒，日常護理當然不可鬆懈。快來參考以下的護膚推介，在過年前KO肌膚問題，煥發「新肌」迎佳節！

水+油拯救缺水肌

冬天氣溫下降會影響皮膚代謝速度，也會減緩油脂分泌，而暴露於冷風下也容易使肌膚表皮的水分被帶走，這些因素可能會使皮膚產生缺水脫皮、紅腫乾癢現象。而缺乏水分的肌膚，因自我修復能力下降，會明顯加速老化。想保持肌膚水潤，必須從補濕做起。Minus+最近推出的一款Pitanium系列海綿細胞水（Pink Water）蘊含維他命B3、B5、蘆薈、膠原蛋白、八種花的複合精華等，能一次過提供補濕、抗皺、抗敏、角質分解等多重功效，用後可令皮膚如海綿般吸收營養，對抗老化、乾燥、敏感等問題。

另外，IT Cosmetics推出的嫩膚再生果酸護膚油，亦添加了甘醇酸配方及親膚植物精油、摩洛哥堅果油和白芒花籽油成分，用後溫和去除角質及促進表皮層細胞更新，同時補充肌膚所需水分，連敏感肌也適合使用。

注入抗衰老力量

新春拜年，最忌臉上出現皺紋及乾紋等老態。可是除了年齡增長，乾燥天氣及壓力等因素，都會導致肌膚出現上述的老化現象。一於從護理入手，為肌膚注入抗衰老力量。來自德國的Augustinus Bader一直提倡科研護膚，全新研發的藍鑽全能精華，蘊含細胞觸發因子TFC8®、維生素C、多醣補濕複合物、角鯊烷及透明質酸等多種活性核心成分，能帶來層層修護，發揮淡紋、緊緻和抗氧等功效，想預防初老及提升肌膚彈力的絲打不妨一試。

至於另一款由Aesop推出的香芹籽抗氧化高效精華及B三倍C肌膚調理凝露，也是皮膚修復孖寶。前者蘊含的香芹籽具抗氧化功效，配合紅藻萃取、刺雲實果莢萃取和維他命E，可為築起天然保護屏障，發揮滋潤和抗老化功效。後者更蘊含以一比三比例調配的維他命B和具有修復功效的維他命C，以及多種濃縮抗氧化配方，能用後為肌膚帶來全面豐富的紓緩、滋養及細緻呵護。

敷出水潤柔滑肌

想新年前快速改善皮膚狀態的話，就要在日常護膚程序以外，多加一兩個急救步驟，例如多敷一兩次面膜，令皮膚問題迅速消失。由Borghese推出的煥彩修復緊緻面膜就蘊含透明質酸納和小球藻精華成分，有效提升鎖水力之餘，更可瞬間修復受損細胞組織，令肌底膠原迅速再生。天然保養品牌23.5 °N研創的升級版Gel Mask補濕調理凍膜，更集3重功效於一身，蘊含增量玻尿酸及多種植物原料精華，加上零油脂清爽質感，日間使用或睡前厚敷作Sleeping Mask用，都起到強化肌底補濕力功效。

留住年輕眼眸

除了臉部，眼周的脆弱肌膚也需要仔細呵護，才不易出現歲月痕迹。La Estephe全新推出的黑蜂禦齡激活抗皺緊緻眼霜，糅合萃取自品種罕有的歐洲黑蜂，經過多重提煉，以珍貴蜂毒肽、水解蜂王漿、黑蜂蜂蜜等萃取合成Bee Lift Complex黑蜂禦齡複合物，有效持續刺激膠原增生，從肌底啟動眼周細胞逆齡新生，配合黑蜂禦齡修復塑型眼部緊緻精華一同使用，可兩步擊退疲憊累眼，有效淡紋、緊緻眼周、減淡黑眼圈和滋養眼周脆弱肌膚。