星級煮意︱肥媽6號過年炮製「包羅萬有」　最緊要係個芡

繽FUN星網新一輯煮食節目《星級煮意》，今次就由煮得出色，主持無綫節目《食平D》系列出晒名嘅肥媽接棒，孖住陸浩明（6號）「母子檔」上陣，趁住農曆新年到，就一連兩集教大家煮特色新年菜。二人貫徹以往的搞笑風格，互窒發放笑彈，6號更賣口乖喪讚肥媽「豐滿出入」、「永不皺皮」、「學業進步」、「快高長大」...令肥媽哭笑不得。

言歸正傳，肥媽首度為大家介紹的菜式「包羅萬有」，顧名思義代表甚麼都有，材料有紅蘿蔔、冬菇、蝦、帶子及雞肉，可謂有齊肉類、蔬菜及海鮮。首先把蝦、帶子跟雞肉切細，冬菇切細粒，之後混在一起，並加入胡椒粉、豉油及蠔油，將所有材料攪勻，再添加適量葱粒，若然想突出香味，必須加入芫荽頭，之後再加少許薑粒、麻油、生粉、糖，再次把所有材料混在一起，餡料便大功告成。

另邊廂把大白菜撕開成一塊塊，盡量取大塊一點的菜葉，否則餡料未能完全覆蓋，接着把餡料放在大白菜皮上，並捲成春卷狀，若果尾段太硬身，建議把它切走，留作伴碟之用，嫌外觀唔夠靚？好簡單，肥媽建議大可把葱當成繩，綁出一個蝴蝶結便可以，之後放入蒸爐10分鐘，再加芡汁便可上枱，不過點樣煮出一個美味芡汁，就要入嚟睇「肥媽教學」啦！