童話婚姻破滅　黃曉明Angelababy劃上句號

黃曉明與Angelababy因工作而認識，其後發展成情侶。當日有指黃曉明介入她與陳偉霆的戀情，惟當時一句「不知道陳偉霆是誰」而成為佳話。2人未有理會外界壓力終走在一起，婚後更不時恩愛地出雙入對，成為圈中模範夫婦。惟Angelababy不時受到網絡攻擊，被指當年是從女星李菲兒手上得到黃曉明，她每次都極力否認。期間，2人亦多次傳出婚變和離婚消息，擾攘多年最終踏上離婚之路。

2010年5月，黃曉明邀請Angelababy合作拍攝歌曲《受不了》MV而撻着。其後Angelababy現身電影《趙氏孤兒》片場探班，黃曉明默認戀情。

2010年11日，Angelababy被拍到為黃曉明慶生，更同在深圳拍攝新片，戀情浮面。

2013年，網傳2人分手，疑似與演員溫心有關，溫心否認。

2014年2月，黃曉明為女友慶生，擁抱牽手正式公開戀情。

2014年7月，有網友爆料黃曉明在馬爾代夫向女友求婚，但黃曉明否認，堅稱只是陪父母度假。

2014年12月，兩人首度情侶合體亮相跨年晚會，情侶檔姿態合唱歌曲《最重要的小事》。

2015年4月，兩人再合體，拍攝節目《奔跑吧兄弟》。

2015年5月27日，2人在青島民政局領證並網曬結婚證，官宣兩人結婚喜訊；同年10月在上海舉辦婚禮。

2016年10月，2人晒出旅行照片並公開懷孕喜訊。

2017年1月，Angelababy香港順產得子，小名為「小海綿」。

2018年5月，有網友爆料稱在香港主題樂園偶遇黃曉明和Angelababy，身穿情侶裝帶小海綿遊玩。

2019年，有網友爆料，2人將官宣離婚。

2021年1月，黃曉明、女星李菲兒參加綜藝節目引發熱話，再揭當年Angelababy是小三的舊聞，惹怒Baby發長文澄清，但卻以「黃先生」稱呼黃曉明，婚姻關係已露端兒。

2021年4月，黃曉明與Angelababy被拍到在醫院帶小海綿就醫，一家三口久違地同框。

同年10月，有網友爆料遇他們一家三口同遊主題樂園。

2022年1月，2人官宣離婚。