Maserati MC20超跑新紀元

十幾廿年前瑪莎拉蒂（Maserati）曾為了參加久違了約40年的賽車運動，旗下的賽車部門Maserati Corse 特別打造一款基於 Ferrari Enzo車型，但對引擎、底盤和空氣動力學進行了大量修改、堪稱是瑪莎史上性能最強勁的超級跑車MC12，當期時共限量生產50輛街道版，另加12輛賽道版，結果連續橫掃了多屆FIA GT及FIA GT1 World錦標賽冠軍，叱咤賽場，更成為一代經典傳奇。如今以MC12後繼車身份抵港的全新MC20，不止首次應用與意大利著名賽車製造商Dallara共同研發的全碳纖維車架，更首次搭載由F1技術發展而成的自家研發引擎 ，作為走進全新紀元的代表作。

滿載賽道DNA的 MC20， 是由Maserati創新實驗室研發，並在意大利Modena生產的中置後驅新世代超跑。雖然它跟經典MC12同採用全碳纖維車架，不過今次的全碳纖維車架是與意大利著名賽車製造商Dallara共同研發，淨車重少於1,500 kg，不單止輕量化與高剛性兼備，且能應用到未來的開篷版及電動版本。工程師在空氣動力學設計上亦下了不少工夫，其中車頭兩側導管及周邊設計，能在高速下為前軸增加下壓力，而碳纖維車架的造型，能讓後輪前方門檻部分構建出一個加強氣壓的導管，讓氣流導入引擎艙而不產生額外風阻，成就少於0.38Cx的風阻系數。

搭載的全新Nettuno 3.0L V6雙渦輪增壓引擎，更是由廠方自主研發，能在需要力量時做出高輸出，在低負荷時達到低耗油效果。 730Nm峰值扭力能於3,000~5,500rpm間全數釋放，而630CV最大馬力則在7,500rpm時爆發。當看到儀錶上的轉速指針進入8,000rpm的紅區，唔單止副偈，連人也變得熱血沸騰。所搭配的8前速雙離合器波箱，集輕巧及高效能於一身，能於2.9秒內完成0~100km/h，0~200km/h加速更少於8.8秒，極速被電子鎖定為325km/h，至於由100km/h至靜止的煞車距離則少於33米，足見實力超凡。

規格表

車型：雙門雙座位跑車

引擎：90度夾角V6雙渦輪增壓

容積：3,000c.c.

最大馬力：630CV/7,500rpm

最大扭力：730Nm/3,000~5,500rpm

傳動：八前速雙離合器

驅動：中置引擎、後輪驅動

0~100km/h：2.9秒內

極速：325km/h

車身體積：4,669×1,965×1,221mm（長×闊×高）