預演兩年單身生活　Baby喪吸15億傍身

宣布和黃曉明離婚的Angelababy（楊穎），終於可正式放下「黃太」銜頭，和黃曉明切割夫妻關係。回復單身，對她來說早已接受及適應，因她已花了至少兩年時間來「預演」，同時非常積極的建立個人事業王國，一切都是為單身的自己作最好的準備，難怪有傳在過去四年其總收入達15億港元。工作量有增無減的她，說會在工作中度過農曆新年：「今年過年應該不出意外的話在劇組度過，如果劇組放假的話，那我就跟上海的家人一起度假。」

Baby和黃曉明首次傳婚變是2018年12月，當時有知情人士聲稱離婚原因是「男方稅務問題」所致，而翌年2月Baby生日，黃曉明網晒一家三口合照慶生，直接撃破婚變傳聞，同年6月兩人合體出席活動，惟已這是最後一次以夫妻檔姿態現身。2019年開始婚變傳聞滿天飛，Baby和黃曉明亦罕有地開始採取低調態度，未有如以往般大力否認，就連網上放閃這類互動也減少。風雨飄搖下Baby不禁露口風：「再長大又會發現，其實不單只是愛情，親情和友情都是這個世界上非常真摰的感情。」外，更比以前更積極向綜藝、劇集及電影三線發展，綜藝節目方面有《奔跑吧》系列及《潮流合夥人》等；劇集方面單是由2019年至今，已接拍至少9部劇集包括《我的真朋友》、《創業時代》、《愛情應該有的樣子》等，同時又擔任古天樂的公司Cool Style的策略性股東。