回復單身黃曉明心情平靜　與Baby協議「三不」政策

黃曉明和Angelababy（楊穎）今日（28日）正式宣布離婚，夫妻情緣六年止步，然而他們走上離婚這一步非一時之氣，他們早已過了兩年分居生活，在財產分配及撫養權等方面也已做好準備，並達成「三不」政策：不分產、不爭子，不互數，希望在理性及和平氣氛下解決，以免傷及兒子「小海綿」。至於今日正式回復單身的黃曉明，現在於內地拍戲中，在工作中度過，心情平靜，未有受太大影響。下月（2月）33歲生日的Baby，剛好在生日前一個月公布離婚，據知情人士透露，選擇這日宣布「分訊」並冇任何特別意思，因一切離婚後的安排已辦妥，在過年前宣布，只是想「踏實過年」。

觀乎過去兩年黃曉明及Baby的分居生活，可見他們為兒子及工作奔波，而他們協議的「三不」政策，目的就是不想離婚為兒子及家人帶來傷害。他們已達成共識，以共同撫養方式去照顧兒子小海綿，暫時也不會讓兒子知道父母離婚一事。然而小海綿近年常由黃曉明的父母照顧，每當黃曉明或Baby休息時就會抽空湊仔。財產方面，由於雙方一直獨立管理個人財務，故未有出現分產的問題，至於「不互數」，就是他們想保留私人空間，以「家事不出門」為目的，不會公開互相指摘，希望兒子能在健康的環境下成長，不受是非傳言影響。