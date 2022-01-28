黃曉明Baby離婚　原來同大S王力宏有共通點...

去年年尾開始，娛樂圈就似像中了離婚魔咒，大S、王力宏相繼與另一半分開，成為熱話。直到今日（28日），黃曉明與Angelababy雙雙發出聲明，宣告6年童話婚姻破滅，雖然二人傳足婚姻出現問題，但臨近春節目，這個消息令不少網民不勝唏噓。

近年不斷傳曉明和Baby婚姻觸礁，但雙方都未承認，如今離婚已成定局，有網人民表示早有預料：「曉明跟Baby不放閃以後，我就疑惑着等着等着，沒想到就等到今天了……」亦有網民對於感慨，指身邊不少人在疫情期間辦婚禮，親友意見多，搞到雙方都心情不好，但指明星夫妻如王力宏和大S等即使婚禮辦得再盛大，婚姻路也不會比較好走。還有網民找到亮點：「看看他們的共同點，都有生小孩」、「因為公主跟王子結合是悲劇，一個家庭裏總要有人付出，誰來當僕人？」

不過，亦有網民指曉明和Baby比較有愛心：「一直他們曾經為高雄地震捐款的事情，台灣不是他們的主要市場卻還願意這樣做，覺得蠻感動的，Baby和曉明雖然給人一種為錢甚麼都做的感覺，但我觀察他們動向很久，覺得他們很清楚自己的位置，總之他們比較有愛！」