悠閒早午餐　主題多元化

周末周日的早午餐，食物種類和主題多元化，再加上美酒，邊吃邊飲，輕輕鬆鬆就度過一個下午。疫情關係，餐廳積極推出豐富的早午餐來吸客，除了星期六、日，部分餐廳更於平日或特定節日推出主題Brunch，讓大家長期在放假中的錯覺。

節日限定

新年期間，除了中菜，坊間亦有不同地區的菜系選擇。中環西班牙餐廳Ole於2月1日年初一至2月6日年初六推出8道菜的西班牙賀年Brunch，當中包括有蒜蓉欖油海蝦、巴斯克煮蜘蛛蟹、塞哥維亞式烤乳豬和傳統西班牙龍蝦Paella等招牌美食，甜品選用當地在節慶日子必吃的西班牙華倫西亞南瓜冬甩，寓意新年好運。

現場演奏

用餐時加點音樂，有氣氛又增進食欲。中環香港美利酒店Cotton Tree Terrace於 2月12及13日推出戶外爵士樂早午餐，客人先享用迎賓氣酒酒配即開法國生蠔或香脆蟹餅，然後品嘗一系列的自助美食，包括從煙熏三文魚、火腿切肉、芝士、香烤豬鞍或鮮蝦燒烤串等，主菜選擇就有香煎澳洲羊扒、海鮮墨汁扁意粉或焗盲鰽魚柳伴烤番茄等。在品嘗美食的同時，欣賞音樂家或樂隊的爵士樂演奏，配合舒適的戶外環境，感覺更寫意。

美味點心

每逢假日，一家人總高高興興去飲茶，熱辣辣的點心老少咸宜。中環爵士酒吧Foxglove在星期六、日全新推出的周末早午餐，會提供9款點心包括上海小籠包、麻辣小籠包、原隻蝦蛟皇、碧綠帶子腸、炸蝦多士和富新意的芝士漢堡春卷等。加指定價錢可點選任飲套餐，暢飲紅白酒、雞尾酒和啤酒等，邊吃邊聽DJ打碟，歎點心都可以好High。

時令和食

日式料理一向受歡迎，中環CENSU首次於星期六推出7道菜周末早午餐，菜式有鮮味的刺身拼盤，日式炸雞配用雞汁熬煮的月見汁，鮮香惹味。濃郁的和牛壽喜燒，壽喜燒汁以牛肉汁和牛骨湯煮成，滑郁有肉味，以及清香嫩滑的蟹肉烏冬，甜品則有味噌雪糕或栗子蓉糰子。早午餐亦分中午12或下午2時半 2段時間，可以揀啱時間開餐。

創意包點

香港遍地都是高質餐廳，大廚的質素當然有水準。亞洲最佳女主廚May Chow開設的Little Bao推出逢星期六、日全新早午餐，May Chow以世界各地美食作靈感，設計出富特色的菜單。小包包早餐包以自製番茄醬、港式千島醬配香煎日本雞蛋，香腸餅拼配意大利香草和中式醃芥菜，風味獨持。小包包蝦多士選用法式奶油麵包配港式千島醬和紫蘇葱沙律，是中式蝦多士的改良版。另外還有焦糖法式厚切西多士，配牛油果蟹肉沙律的班尼迪克蛋等，讓客人感受到創意風味。

升級意日料理

位於尖沙咀大廈高層的意日餐廳aqua，擁有一流的景色，餐廳推出不同時段的Gold Room Brunch，於星期五下午2時30分至6時、星期六上午11時至下午1時30分會提供短時間的早午餐，逢星期六及日下午1時30分至6時供應4個半小時的升級Gold Room Brunch，會供應款壽司和刺身、生蠔和薄餅，主菜有意粉、和牛及海鮮等選擇，期間可暢飲香檳、雞尾酒、葡萄酒、清酒或啤酒，由下午食到日落，最啱愛慢活的你。

香烤美食

冬日來一口惹味的燒烤美食，滋味又適合和朋友分享。大坑熱帶海島風格燒烤酒吧MAKA HIKI 推出周末悠閒早午餐套餐，包括有用椰奶醃的炸雞，淋上乳酪和辣椒柚子汁，濃郁香口。主菜有椰香薑黃豆腐咖喱飯、印尼龍目島烤雞、慢煮加拿大豬排骨及澳洲黑安格斯肉眼等。客人除可加指定價錢3小時暢飲美酒，亦有3小時任飲無酒精飲品選擇，配濃郁香烤的食物，最適合不過。