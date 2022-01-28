鄭俊弘爆何雁詩做暴食孕婦　六月完劇準備陪生

藝人鄭俊弘與蔣祖曼等在將軍澳電視城為劇集《輕．功》試造型及拜神，鄭俊弘與太太何雁詩最近宣布有喜，首次做爸爸的他指看見太太的肚子愈來愈大，心情又緊張又興奮又開心，但因疫情太太亦少出街，留在家中上網學習音樂課程，他說：「BB動作亦愈來愈多，同佢傾吓偈、唱吓歌畀佢聽，佢聽到莫扎特嘅歌曲反應最大，直情好似喺度打觔斗，聽到我哋嘅歌就冇乜反應，太太不停唱《投降吧》畀佢聽，希望係佢識唱嘅第一首歌。」

鄭俊弘指太太預產期六月，剛拍完劇集可以陪太太生BB，問到太太佗BB後性情可有轉變？他說：「又冇乜，係攰啲夜晚都要同佢按摩背脊，同埋以前唔食甜嘢，依家成日叫我買蛋糕、甜品畀佢食，臨瞓前會肚餓，張床附近好似變咗士多咁，好多零食，同埋好想食薯條快餐，都要控制住佢。」

蔣祖曼在劇中則與鄭俊弘有感情線，加上首次拍攝輕鬆小品劇集及與視帝黎耀祥合作，心情也有點緊張，她說：「劇裏面好多好戲之人，仲要有好多揸車戲，自己手車其實都幾危險，所以都有啲緊張。劇本一路睇自己都一路笑，希望能夠做到，對自己都係一次突破所以都有啲壓力。」