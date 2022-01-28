本日日本：再會了！最後的機械翻頁顯示板引退

有一定歲數的朋友，應該記得昔日機場航班表及火車班次表是以機械翻頁的方式來顯示，翻頁時會發出拍打的聲音，因此在日本被稱為「Patapata」。不過如此顯示方式早已被LED顯示板取代，在日本現時只有京濱急行電鐵（簡稱京急電鐵）的京急川崎站還在使用，可惜該站長達35年使用機械翻頁式顯示板的歷史即將告一段落，事關京急電鐵日前宣布，該款顯示板會隨着2月中旬進行更新工程而停用！消息一出當堂吸引不少鐵道迷前來拍照留念。京急電鐵亦順勢推出多款搞作，焦點有呈現「Patapata」顯示板模樣的紀念車票，限量發售2,000套，售價為2,500日圓（約HK$170），需在網上登記抽選。另外亦於2月4日的24:30至26:00舉行晚間導賞團，費用包酒店住宿，參加人數為20人，每位收費18,000日圓（約HK$1,224），同樣需要於網上登記抽選。如果沒被抽中的朋友也不用傷心，事關於2月上旬會推出「Patapata」顯示板引退紀念品，包括有有鎖匙扣、磁石、間尺等紀念品，給鐵道迷留為紀念。