陶大宇加持！薛家燕與《愛．回家》唱好新年

藝人陶大宇翻唱《倒轉地球》紅遍內地和香港，其獨特唱腔及自創水撥手勢，令人印象難忘！無綫近日特別找人把該曲重新填上賀年詞，改成賀年歌《今年好笑口》，並邀得笑口常開的薛家燕，率領林淑敏、許家傑、鄭世豪、譚嘉儀、鄭俊弘、滕麗名、呂慧儀、戴祖儀等大堆頭藝人參與。日前，家燕拉大隊到沙田拍MV，還邀得麥秋成排舞，家燕表示：「大家都知呢排大宇嘅《倒轉地球》好hit，我哋唱呢首歌因為個節奏好輕快、開心，歌詞全部都係講恭賀新禧，疫情之下都希望大家開開心心。今次拍MV有十幾個藝人參與，同我一組係《愛．回家之開心速遞》嘅林淑敏、許家傑同鄭世豪，第一次合作大家幾合拍，幾個鐘頭就拍晒。」

對於今次重返舊地拍MV，家燕坦言滿滿回憶：「50年前我喺呢度拍電影，見到佢哋啲牆貼住我當時拍電影啲相，嗰時得十幾歲，我同曾江、胡楓喺呢度拍咗唔少青春電影、歌舞片，拍完都係留喺嗰度食乳鴿，嗰時都好多人嚟食嘢同影相，當一個影星嘅追蹤點，今次嚟到，老闆娘特別嚟招呼我哋，整咗佢哋最出名嘅燒乳鴿，又煲粥畀我哋，仲特別攞咗瑞士好靚嘅植物畀我返屋企種，好似香薰咁，又可以做肥皂，好有心。」而林淑敏則笑指一直渴望與家燕同台唱歌，沒想過今次願望成真：「希望疫情快啲過去，大家可以一齊再熱熱鬧鬧、開開心心。」許家傑就表示：「最緊要身體健康！希望可以同家燕一齊跳十字步！」