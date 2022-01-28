【Zac玩Zac食】搶試米芝蓮新星　地道寧波滋味

連續四年榮獲《上海米芝蓮指南》一星名銜的「甬府」，2019年於香港開業，派駐香港店的主廚劉震師傅及他的團隊，終於在今年剛公布的2022年《香港澳門米芝蓮餐廳指南》，為香港甬府首次摘得米芝蓮一星榮譽。去年曾到訪晚膳，盡嘗食府美饌，亦跟俞總及劉師傅學習了最上乘食材的學問。

產自浙江寧波一帶的寧蚶飼養環境相對衞生，比產自福建一帶表面有細毛的泥蚶（俗稱螄蚶）較白淨，沒有細毛，味道極鮮甜。

招牌十八斬選用冬至前後當造的東海梭子蟹，以秘製醬汁於零下196度液態氮封凍，可以殺菌亦令蟹肉保存更多水分，鮮紅色蟹膏豐香飽滿，鹹鮮中透出蟹肉鮮甜味道。

一碟毫不起眼的鮮蓮子炒蝦仁，用了上海運來的新鮮宣蓮，比一般吃到的湘蓮爽脆可口，顛覆一般吃蓮子的口感。

簡單如飯後生果碟的西瓜，卻是來自寧波鹽鹼地種植的8424品種西瓜。鹽鹼地又稱鹵地，酸鹼度大於9，是難以生長農作物的土壤；這西瓜散發出一股清香，清甜爽口，帶一丁點兒鹹味餘韻，實在是令人驚艷！

———————

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook：Inztyle.hk.zacky

Instagram：Zackyinztyle