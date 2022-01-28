午後出走　搶試新味雞尾酒

唔知巴絲可有抗疫疲勞？日日WFH有啲厭悶嘅話，大可以午後出走，歎杯特色混調雞尾酒，紓緩一下緊張煩悶情緒，平衡身心。

限定和式口味

喜歡日式飲料與美食嘅就不要錯過摩登日式酒吧Kuromaru由即日至1月29日中午12時至下午6時會與將於2月底開業嘅日式摩登會館Maison Meiji、著名銀座式威士忌酒吧Mizunara：The Library合作開設期間限定店，由名店首席調酒師遠藤真彥Masahiko Endo及資深調酒師Massimo Petovello聯手，帶來一系列期間限定日本燒酎特色雞尾酒及別致日式小食。日本燒酎特色雞尾酒方面選用精挑日本各地燒酒品牌調配而成，推介獲獎芋燒酒DAIYAME系列最新成員嘅DAIYAME 40燒酒，富荔枝濃郁味道，令雞尾酒更具豐富香氣與風味，還有熱門嘅Hachi燒酒等。

工業風夠獨特

位於中環石板街酒店內嘅The Envoy，最近就帶來一系列以工業革命時期作主題嘅雞尾酒，獨特選料打造出多款別具一格嘅特調，包括Iron Madness、Fluffy Harvest、Fluffy Fluff、Toy-Train、Achieving Liberty、Wildest Dream、Black Diamond。以神秘黑色外表登場嘅Black Diamond為例，用上為「工業革命之王」嘅煤炭做主角，由Bulleit波本威士忌、古巴香料冧酒、PX雪利酒、自製黑麥汁及苦精的完美調混而成，再綴以覆盆子，獨特而甘甜。