冼靖峰開Live講錯嘢　被品牌割席劃清界線

《聲夢傳奇》學員冼靖峰（Archie）、林智樂（Felix）、蔡愷穎（Lolita）及詹天文（Windy）昨晚（27日）一起音樂Live Show表演，期間大晒唱功之餘，更齊齊Chit Chat一番，不過，Archie就口快快唱錯嘢，傾開年紀話題時，Felix指自己跟Lolita都是03年，點知Archie口快快突爆一句：「咩03年？即係沙士死剩種呀？係咪呀？」當時大家呆晒，Felix雖然幫口兜諗住補鑊，但都令不少網民大感失望、不滿，指他不應該以香港人的傷痛來開玩笑。

所謂經一事、長一智，相信Archie都已反醒，不過，今日（28日）就有曾找他與《聲夢》共15位學員，於7月出席活動的電訊公司發出聲明，即時與Archie劃清界線，表示其公司都有留意他的言論，更指Archie並非他們的代言人，而其言論與其公司都絕冇關係。據知，冼靖鋒年廿九（31日）會與「聲夢幫」出席無綫賀年節目，暫時未有取消。

為失言道歉

冼靖峰就失言一事道歉，他一臉悔疚表示：「我想講聲對唔住，我喺上一個Live Show度講咗啲唔應該講嘅說話，因為有時我哋學員之間，私底下講嘢係會有啲Over，有啲嘢唔應該講就係唔應該講，好對唔住，我真係講咗啲唔應該講嘅說話，知道自己唔夠成熟，以後會更加成熟，談吐舉止都係。」