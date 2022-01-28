32E台灣咪神林襄夠胸猛　喪吸100萬粉絲玩謝雞排妹！

台灣性感女神「貨如輪轉」，樣靚身材正兼各「Cup」數都有，而穩佔首席「宅男女神」之位的「雞排妹」鄭家純，憑32E魔鬼身材「豐乳飄搖」多年，加上語出驚人，製造不少花生度高的話題，人氣一直有升無減，不過近日卻遇上同「Cup」勁敵，現年25歲、上圍同樣是32E的林襄，現時成為全台灣NO.1人氣性感女神，加上早前推出噴血度爆燈的寫真，更令人氣勁升！單看數據，林襄的IG粉絲追蹤人數已衝破100萬，而雞排妹的IG追蹤人數只有94萬，看來雞排妹真的要想法子救亡。

三圍32E、25、33林襄本是網紅，去年加入台灣中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」後，人氣直線上升，因為粉絲們認為她每次落場應援時，雖以短Tee及熱褲上陣，但E Cup導彈藏不住，「彈跳力」十足，令人愈看愈心跳加速外，又力讚其樣貎夠可愛甜美，故更吸引球迷入場「睇波」，而她的人氣更衝出台灣，就連日本媒體也曾報道關注。

林襄並非只在球場出沒，更是綜藝節目常客，最經典一次，是去年在節目《綜藝大集合》中玩遊戲，當時以Tube top上陣的她，要化身「人肉鞦韆」完成任務，每次她向前一盪，即令現場人士無不加速心跳，生怕她的tube top會向下滑，同時她在搖晃之間，其身材更見「凸」出，雙峰幾乎破衣而出，立刻成為網民熱話，而她更大拋金句：「頭腦簡單，四肢應該要發達吧！」更獲網民歡心！