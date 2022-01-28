美艷小花　鬥床技耍家

日本AV小花小倉由菜同小野六花，不論樣貌身材同床技都相當到家。（互聯網）

踏入虎年，希望大家喺新一年龍精虎猛！為此今日就帶來兩位狀態十足又充滿活力嘅日本AV小花比併一下，佢哋就係小倉由菜同小野六花，兩女不論樣貌身材同床技都相當到家，男人見到佢哋唔精神就假！

韓國人都Like

出身於日本AV廠SOD嘅小倉由菜，係廠內有實力嘅小花，今年23歲嘅佢青春又艷麗，散發出明星氣質，論樣貌絕對可以擠身AV界十大靚女排名之中。雖然上圍只得一對C奶，但係勝在肌膚白滑，而且身材具曲線美，睇落依然相當養眼。

2017年出道之後，一直以SOD專屬女優身份發展，初期走清純路線，後來表現愈來愈放蕩，演出某啲題材時，甚至帶點癡態，誓要將對手榨乾添！不過正因為由菜演出每部作品都相當投入又出色，備受AV迷讚賞，更喺好多AV頒獎禮都有斬獲，包括SOD AWARD嘅「最優秀新人女優獎」、「優秀女優獎」以及「SkyPerfecTV成人放送獎」等，2020年仲喺韓國奪得「Talleron Doll成人獎」，認真威水！由菜係極少數成功進軍韓國市場嘅日本AV女優，而佢本身精通韓語，喺個人視頻頻道亦經常講韓文，所以吸引到大量韓國粉絲支持！

小倉由菜

年齡：23歲

身高：5呎1吋

三圍：32C-23-33

鑽石級美貌

日本AV廠Moodyz以前好少會同女優簽專屬合約，亦鮮有發掘新人，不過近年改變作風，陸續為AV迷帶來好多優質女優，好似擁有極品水晶燈嘅水卜櫻、由寫真界拉攏到AV界嘅I奶尤物夢見露，當然仲有青春小花小野六花喇！

今年19歲嘅佢，青春又嬌俏，更被劇本作家澤木毅彥稱讚擁有「鑽石原石被洗練過後的美貌」。至於身材方面，生得相當細粒，身高僅得4呎10吋，不過肌膚鮮嫩白滑，配埋對C Cup美乳令整體觀感相當順眼。2020年出道之後，人氣持續上升，除咗獲得AV迷予以好評，AV作品亦獲得理想成績，出道作品《18歳小野六花 新人デビュー》連續3日雄霸AV銷售網FANZA嘅日間銷量排行榜冠軍位置，認真叻女！六花主要以妹系形象演出，表現非常悅目，最擅長係扮可憐，同男優大玩各種體位，唔單止表情肉緊，仲會爆發潮吹，場面精彩。

小野六花

年齡：19歲

身高：4呎10吋

三圍：31C-23-32

第1回合

鬥演出

小野六花青春又精靈，演出各種妹系角色都入型入格，加上床戰時投入度高，演出相當精彩。小倉由菜出道後演技進步神速，做到收放自如，肉緊到咬牙切齒兼全身痙攣又得，神態自若又得，功力認真深厚。

第2回合

鬥成績

小倉由菜拎過好多獎項，作品銷量成績同口碑都相當唔錯，好似《雪山遭難VR》喺2019年成為AV銷售網FANZA嘅VR作品評價最高之作！不過小野六花都唔弱，除咗喺「這位女優太正了！」嘅讀者投票活動奪得亞軍，亦喺讀者評選的「FLASH 2021性感女星排行榜」排名第21位，兩位嘅成績都唔錯，呢個回合打和。

第3回合

鬥前途

小倉由菜除咗拍AV，亦有拍粉紅電影，另外仲搞咗個視頻頻道專門招呼韓國粉絲，搵食路數相當多。至於小野六花雖然出道日子短，但係勝在夠後生，近期除咗出席各種Cosplay活動，亦為服裝品牌做模特兒，前途一樣光明。

勝在題材夠特別

小野六花嫩口可愛，而且演出相當用心，不過小倉由菜就優勝在效力SOD，呢間AV廠敢於創新同嘗試，為由菜推出好多題材夠特別嘅作品，例如雪山遇難系列及便利店鬼上身等，統統都成為人氣話題作，所以今次比併，個人認為由菜更勝一籌。