喺疫情期間，到郊外踏單車或遠足，真係既減壓又有益身心。不過喺四仔作品中嘅野外交鋒，目的唔止減壓咁簡單，四野無人嘅激情感覺，齋睇都已經覺得興奮無比！

樹林混戰

大家敢唔敢走出舒適圈，接受新嘅挑戰？呢套由MOFOS炮製嘅《Public Sex Adventures #13》，就以走出舒適圈為主題，為觀眾帶嚟官能刺激度十足嘅性愛大冒險。由Paige Owens、Mackenzie Mace、Leah Lee等人氣脫星演出，故事講佢哋對平淡嘅性生活感到厭悶，為咗尋找新鮮刺激，Paige Owens同男友去郊外打野戰，估唔到一試之下，令佢哋沉醉其中。後來為咗增加刺激，佢約埋一班男女到樹林嚟個混戰大雜燴，一時間樹林內呻吟聲此起彼落，香艷得嚟又夠興奮。

不再純情

如果有睇過由Reality Kings推出嘅《Pure》系列嘅話，都知道以純情脫星為賣點，加上唯美嘅拍攝手法，令四仔迷重拾初戀嘅感覺。而嚟到最新登場作《Pure 18 #39》，廠方就搞搞新意思，加入野戰元素，並搵嚟Lacy Lennon、Kali Roses、Evi Rei等青春脫星演出，佢哋外形純情度十足，貫徹呢個系列嘅主題。不過性愛場面一啲都唔單純，喺野外進行激烈大戰，起初囡囡都有啲怕醜，但係被對手挑逗之後，好快就引爆慾火，變成飢渴慾女砌個你死我活。

懷舊經典

呢套由Adam & Eve推出嘅《Throwback to the 90's》，收錄咗超過30位喺90年代紅極一時嘅脫星打野戰場面，可謂致敬之作，極具收藏價值，加上片長近5小時，真係啱晒喺新年假期慢慢睇！美國四仔評論員稱，片中最值得欣賞嘅脫星有好多，好似身材火辣嘅Rachael Cavalli係其中之一，事關佢喺上年嘅NightMoves頒獎禮奪得「年度最佳熟女脫星」，多年嚟人氣不減，四仔迷真係要回味佢年輕時嘅演出有幾咁正。

碟評

野戰係唔少男士嘅幻想，雖然現實中難以實現，但係睇四仔可以幫到手。喺3套作品中，論野戰場面最激烈嘅話，莫過於喺樹林進行大混戰嘅《Public Sex Adventures #13》，加上激烈嘅肢體動作，令人睇到蠢蠢欲動。《Pure 18 #39》以純情味道為主題，加上活力十足嘅脫星演出，好有初戀感覺。至於向90年代脫星致敬嘅作品《Throwback to the 90's》，雲集一眾曾經叱咤一時嘅天后級脫星，值得回味。