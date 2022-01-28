變身「寒」妹！譚嘉儀處女騷延期驚甩Look

歌手譚嘉儀首個個人演唱會延至年底舉行，突然有整整一年騰空，要保持韓風外形深感壓力。她自嘲韓妹冇份，只有「寒背」，會下定決心操出又長又深的馬甲線在舞台見歌迷！

受第5波疫情影響，譚嘉儀原定今日（28日）舉行的首個處女騷宣布延期，一刻失望之後，她亦面對現實：「依家多啲時間排舞同收身，我想重點操練手腳腹，練出腹肌，已經有馬甲線，想條線再長啲、深啲，所以新年要忍口。」過往形象斯文的她，近年將頭髮染成粉紅色，又推出跳舞歌《Eyes On Me》，充滿驚喜，她說：「我返屋企時，媽咪就話：『邊個韓妹嚟咗？』我係寒背嘅『寒』就真，哈哈！屋企人接受能力好高，估唔到我都有狂野一面。」並希望再挑戰第2首跳舞歌。

送專輯當賀年禮物

早前不少好友拍片為她的演唱會打氣，現時演出卻要延期，她說：「我收到好多朋友嘅關心同安慰，之前叫咗啲好朋友拍跳舞片Challenge，跟住我首歌跳，照住口訣跳，佢哋一路插眼一路拜拜，好好笑。胡鴻鈞、陳敏之、馮盈盈同吳若希都拍咗，好感動。」她直言演唱會延期令她深感壓力，為了保持髮色，她每隔2星期就補染一次：「我買咗好多粉紅色洗髮同護髮用品，要Keep到年底，有啲吃力。」她原定舉行演唱會同日會推出新精選專輯，雖然演出延期，但專輯如期推出，其入行第4張個人專輯《Eyes On Me》新曲加精選2022年剛推出，以粉紅色包裝，她笑稱可當作賀年糖果送禮用：「當我係糖果，夠Sweet。」

場地：Da Filippo Trattoria @ Harbour City