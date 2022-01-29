【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月廿七

辛丑年辛丑月壬午日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：安床、裁衣、理髮

忌：開渠、放水、修篷

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：謀事忌盲舂舂，多留意媒體可掌握有利情報。

金牛座：固執易討人厭，與人溝通時忌漠視別人意見。

雙子座：有機會遇上新對象，高調展開追求也沒所謂。

巨蟹座：戀愛機會稍縱即逝，單身者勿錯失表白良機。

獅子座：健康是財富，給身心加大投資，可遠離疾病。

處女座：和事老不易做，多管閒事有可能變眾矢之的。

天秤座：人緣運上升，在社交場上有如沐春風的感覺。

天蠍座：單打獨鬥的力量有限，是時候向身邊人求助。

人馬座：愛是要互相尊重，恃寵而驕只會嚇怕有緣人！

山羊座：涉獵任何投資都要戒慎恐懼，切勿急功近利。

水瓶座：宜拋開負面想法，你會發現運勢不是那麼糟。

雙魚座：出外靠朋友，多出席聯誼活動，助拓展人脈。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）虎 人緣佳

（跌）鼠 易破財

鼠：是日沖煞，財運平平，容易有超支情況。

牛：諸事不順，麻煩特別多，易被小人陷害。

虎：人緣不錯，只要笑口常開，好運自然來。

兔：自欺欺人沒好處，只會惹來身邊人反感。

龍：工作運不錯，對從事銷售生意者最有利。

蛇：抽空親近大自然，可獲好心情與好運氣。

馬：心情欠佳，無心工作，小心被上司怪責。

羊：幹勁十足，有利事業，名利雙收不是夢。

猴：心平氣和，做事踏實，不易受別人影響。

雞：做事果斷，處變不驚，有遇強愈強之勢。

狗：事業運強，有付出一分收獲三分的好運。

豬：鬥志薄弱，易把小挫敗放大，不堪一擊。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

安德魯王子

安德魯王子的太陽在雙魚座零度零分，如果他早5分鐘出世，就是水瓶座了，不要看小水瓶座和雙魚座的分別，前者有堅定不移的想法及分析思維，後者就很就得人，甚麼都沒所謂及充滿愛的星座，姑且先相信他是雙魚座吧！

上升獅子及月亮天蠍的安德魯王子，從小就遠離媒體，他有調皮搗蛋的一面，愛吵鬧不太受管制，最擅長體育運動，長大後為英國皇家海軍服役，曾參戰福克蘭戰爭，1986年獲冊封為約克公爵、印威內斯伯爵、凱利萊男爵。

他的星盤中有天王星坐鎮命宮，有天王星在命宮的人，天生就要與別人不一樣，期望能突出自己，要成為不平凡的人。但突出還突出，上升獅子座的人，就是要被大家看得見及讚美他所做的事，剛巧他的月亮在天蠍座，有着深不可測的一面，但雙魚座可能都沒有了解自己太多，反正在皇室裏，有很多事情都不由自己去選擇，倒不如默默地做一個在大眾眼中看似正常的人。

一個愛面子的獅子，卻因為性侵一案被英女王要求他歸還約克公爵的軍事關係和王室贊助人身份，是一件頗難受的事，除了禠奪公權及過去為國家曾付出的努力外，也有人怕被王子影衰而立即想割席，太陽雙魚座的王子可能會忍下去，但他天蠍座的月亮及獅子座的上升，暗地裏會想「I will be back」，以報是次之仇。