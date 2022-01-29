同黃曉明6年婚姻玩完！Baby：失衡的關係難維繫

內地影星黃曉明與楊穎（Angelababy）昨日（28日）正式宣布離婚，夫妻情6年止步！曾誓言要寵壞Baby一世的黃曉明，據知和Baby達成「三不」離婚協議：不分產、不爭子、不互數，希望讓年僅5歲的兒子「小海綿」在零傷害下成長，雙方繼續以「家人」身份共處。無婚一身輕，回復單身的黃曉明昨日心情平靜，繼續拍戲。

不認不認還須認，2015年在上海舉行世紀婚禮的黃曉明及Baby，婚變傳聞傳足2年，昨午1時同步在網上發文：「感恩過去所有，未來仍是家人！」以12字正式交代離婚。雙方的工作室緊接發聲明，指黃曉明及Baby決定和平分開：「日前辦妥相關手續，未來將共同撫養孩子，陪伴孩子成長。為保護雙方家人，同時避免此事過度叨擾大眾，楊穎女士和黃曉明先生及雙方工作室將不再對此事另行回應，對於造謠、傳謠者，我們也將始終保留追究其法律責任的權利。」

盼兒子快樂成長

身在內地的黃曉明公布離婚時正在開工，有消息人士指他在拍攝現場心情平靜，未有受影響。同樣在內地工作的Baby，下月28日是其33歲生日，剛好在生日前一個月宣布離婚，據知非刻意「擇日」，只是手續碰巧於日前已辦妥，宣布只是想「踏實地過年」。

「預演」2年單身生活的Baby早已作出長遠打算，一直努力吸金，因工作量有增無減，導致她愈捱愈瘦變皮包骨。據知，昨日她同樣未受宣布分訊影響心情，日前更表示會在工作中度過農曆新年：「今年過年應該不出意外的話在劇組度過，如果劇組放假的話，那我就跟上海的家人一起度過。」

走上離婚這步非一時之氣，他們分居兩年以來，曾以理性和平的態度挽救婚姻，最終雖未能重修舊好，但有共識達成「三不」協議：「不分產、不爭子、不互數」，目的是對兒子「小海綿」的傷害程度減到最低。原來他們沒有將離婚一事告知兒子，希望維持健全家庭，讓他健康快樂成長，同時他們協議離婚後採取共同撫養方式照顧兒子，現時主力由黃曉明的父母照顧，每當他們有空就會輪流湊仔。財產方面，由於雙方一直財政獨立，加上不想鬧出任何爭產醜聞，故未有出現分產。至於「不互數」是想保留私隱，以「家事不出門」為目的，不想公開互相指摘淪笑柄，讓兒子受到任何傷害。

黃曉明和Baby首次傳婚變是2018年12月，當時女星范冰冰逃稅並被罰款逾10億港元，令內地演藝圈聞稅色變，傳出Baby及黃曉明鬧婚變原因是「男方稅務問題」所致，但翌年2月，男方上載全家為Baby慶生照，直接擊破傳聞，同年6月更恩愛合體出席活動，怎料此為最後一次以夫妻檔現身。之後婚變傳聞未停過，而雙方減少網上放閃，亦罕有未有否認，每當被問對婚姻及家庭的看法時，他們一改甜蜜溫馨口脗，婚變之說更愈傳愈盛！

對愛情抱消極態度

Baby近年曾多次分享對愛情抱消極態度的想法：「再長大又會發現，其實不但只是愛情，親情和友情都是這個世界上非常真摯的愛情」、「我渴望一段舒服的感情，就是大家都知道彼此的想法。一段失衡的關係，很難維繫長久。」然而最令外間嘩然的是，去年1月黃曉明主持內地節目《乘風破浪的姐姐》第2季時與舊愛李菲兒同台，令Baby當年疑介入做第三者的傳聞再被炒熱，當時Baby氣得發文否認做小三，並以「黃先生」來直呼黃曉明，可見當時他們的關係早已達冰點。

之前對婚變傳聞採取鴕鳥態度的他們，曾被外間揣測關係有緩和迹象，例如去年8月黃曉明在節目中自爆想有個女兒促成「好」字，即指他有心理準備再做爸爸。至於Baby早前多次被發現出席活動，均戴上黃曉明為她訂製、價值逾千萬元的婚戒。不過原來他們已默默由夫婦昇華至沒有名分的家人，靜待完成簽字後，正式各行各路。