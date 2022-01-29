Angelababy離婚效應　劉詩詩唐嫣自危？

黃曉明與AngelaBaby宣布離婚震驚娛樂圈。不少網友擔心離婚潮陸續有來，尤其最擔心一批「85花」女星。所謂「85花」，意指1985年前後出生的流量女星，圈中3位「85花」自2018年開始相繼官宣離婚，分別有楊冪與劉愷威、趙麗穎和馮紹峰，現在連AngelaBaby和黃曉明亦踏入離婚之路，令人慨嘆，網友數出餘下還有劉詩詩、吳奇隆以及唐嫣與羅晉，兩對夫妻至今恩愛如昔，但也禁不住猜猜下一對是誰？

34歲劉詩詩和51歲的吳奇隆結婚踏入第7年，育有3歲大的兒子「步步」，2人雖然十分恩愛，但亦不時被網民攻擊詛咒離婚，曾有網友在微博成立「等劉詩詩離婚打卡博」專頁，3年來自問自答「劉詩詩離婚了沒？沒有」，前後重複了1038遍，令網民反感。直到去年該網站才停止更新，而劉詩詩與丈夫依恩愛無比。

另外，38歲女星唐嫣與藝人羅晉結婚4年育有一女，曾形容「嫁給了愛情」的唐嫣，在一個「最愛的夫妻戀愛檔組合」中，以高票獲勝，在網友的眼中恩愛程度遠勝孫儷、鄧超和吳奇隆夫妻。

網友翻查紀錄，發現圈中不少女星都未能與另一半走下去，例如馬伊俐、佟麗婭、李小璐、董璇，最終亦走上離婚之路。