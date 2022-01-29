唔想遮遮掩掩！33E沙律裸到盡瀕臨走光極「胸」險

擁有33E無敵上圍的「性感女神」張沛樂（沙律），在30歲輕熟女之齡，首度推出個人寫真集《CHANGES》，當中有挑戰極大尺度全裸的造型，面對男攝影師她全冇尷尬，問她有沒有做好安全措施？她說：「我嘅安全措施只有乳貼，因為都影咗起碼14個鐘以上，冇得用遮掩嘅時間去浪費拍攝時間同狀態，我仲記得嗰晚影完瞓得4個鐘，第二朝再拍攝另一輯，幾乎體力透支，但都頂硬上。」

除了男攝影師，她可有要求清場？她笑言當時冇顯示出尷尬情況同面口，所以即使身邊有好多人在場都好，她都有種空空如也的感覺，她說：「只要在意人哋嘅諗法就會顯示出眼前嘅形象，好似外人對我嘅眼光，就會再跌入去所謂自己睇嘅標籤。」

沙律坦言最初構思拍攝寫真集時，並沒有全裸呢個想法，但為配合蛻變主題，她說：「做啲平時冇做過嘅事都算係跳出框框，將大家對於我性感標籤嘅框框跳去另一種性感，在我嚟講都係一種突破，我都有信心做好佢。」拍攝前一晚她並不緊張，反而帶點興奮開心的感覺去做這件事，拍攝時會去諗每一個章節的心情同感覺去展現。

沙律跟男友保錡情變，由去年她刪除晒社交網的合照後，日前更再取消關注男方，雖然她堅持封口，對感情事她指一律不回應，但她的「舉動」已證明一切，兩人已經「玩完」，正如她之前在社交網寫道：「過去就不想了，希望新一年能遇到更好的人和事。」意有所指再清楚不過了。