【迎接元宵】穿梭浪漫世界Sweet到爆

迎接農曆新年之際,有中國情人節之稱的元宵都緊接西方情人節而來,令甜蜜氛圍倍升;不少新春裝置都加入了浪漫元素,讓你和摯愛可以在精緻的布置下,留下甜蜜的回憶。

【藝.日本之旅】

又又又犯思鄉病?誰叫香港人真係太太太鍾意日本!暫時都去不了,那就不如去PopWalk天晉滙與台灣人氣文青插畫家WHOSMiNG合作的「PopWalk X WHOSMiNG旨在一喜」日式主題裝置,來一趟浪漫的偽日本之旅。由即日至2月27日,場內有4大「藝.日本」打卡位,包括位於Ocean PopWalk海天晉滙入口的巨型心形拱門;在戶外長廊3米高的新春造型金魚,長廊的圍欄上更掛有由WHOSMiNG設計寫滿新春祝福語的特色繪馬,還有逾30條黃昏及後會發光的小金魚,為大家送上祝福;坐落PopWalk天晉滙2期戶外露天長廊、仿日本神社設計的「旨在一喜花手水許願池」,水池後更有粉色花牆,自拍就最啱;以及於1期戶外露天長廊逾10米長的金魚燈海,形成浪漫的美景。

除了超有感的大型打卡裝置之外,商場還特別邀請WHOSMiNG設計了一系列的賀年禮品,當中包括「WHOSMiNG 旨在一喜」利是封、「萌虎招財」尊貴賀年禮盒套裝、Happy Year of the Tiger 利是袋、禮是封及香薰扣套裝、紅噹噹萌虎地氊及年年有魚保溫瓶等,只需於場內以電子貨幣即日消費滿指定金額,或 The Point by SHKP會員憑指定積分即可換領,換領日期到1月31日止,數量有限,換完即止。

【浪漫星光樂園】

一束鮮花、滿布燈飾的夜景,加上動聽的情歌,真係想唔冧豬都唔得!由即日至3月14日葵芳新都會廣場聯乘新一代填詞人Oscar合力打造「甜蜜兩茶詞」,浪漫星光布置由三樓戶外露天廣場延伸至五樓空中花園,一於用文字甜死你!首先你要去L3露天廣場的心心相印情人橋,梯間綴以粉嫩紫色的鼠尾草,四周飾以閃爍燈飾,後方更設置了一棵逾4米高的心形情人樹;而在露天廣場,一片紫色系的夢幻富貴菊花海的襯托下、設有三組刻上甜蜜歌詞的「心心手勢」裝置;最後在空中花園,閃爍的戶外花圃飾以令人動心的字句,以愛意填滿你個心。三層的布置都是以Oscar精選的多首廣東話情歌貫穿其中,真係睇見就有聲,忍不住要跟住唱首歌甜番自己個心。

鮮花除了是愛情的象徵,亦可以是新年的祝福,所以商場還推出了「花漾․喜迎」利是封,以具雙重花語的三款年花為設計,向親朋送上喜悅與心思,只要於場內以電子貨幣即日消費滿指定金額即可換領,換完即止。