世界再無公主王子！細數圈中4對童話幻滅婚姻

內地影帝黃曉明同Angelababy正式宣布離婚，夫妻情6年止步，大家驚嘆愛情來得太快就像龍捲風，一眨眼就童話破滅，當初二人斥資2億人民幣在上海展覽中心舉行「世紀婚禮」，如今只成回憶。回顧近年多藝人婚姻觸礁，唔少素人眼中嘅童話原來同樣一觸即破。

去年最令人哄動嘅一定係宏蕾婚變，台灣天王王力宏被前妻李靚蕾「核爆毀滅式」爆料，踢爆約炮、召妓醜聞，令優質偶像一夜淪為渣男，之後更上演「吾彊之亂」疑有人上門爭見小朋友，當初愛妻暖男形象一朝掃地，李靚蕾亦自揭一直扮幸福，網友睇到花生滿地。

台灣女星徐熙媛（大S）與汪小菲2010年經藝人安以軒介紹下，喺派對上一見鍾情，兩人見面僅4次、相識49日就閃電喺北京登記結婚，再喺三亞舉行鋪天蓋地嘅盛大婚禮，震撼演藝圈。點知二人結婚10年，去年6月忽然被大S無先兆下宣布離婚，風波擾攘至11月先正式共同宣布離異消息。

韓國男神宋仲基、宋慧喬當年拍神劇《太陽的後裔》撻着，呢對金童玉女2017年宣布結婚，約會地圖遍布三大洲，「你喝醉我照顧、你走內側我保護」，更威到齊齊成為國家形象代表人物，但可惜喺2019年離婚，最後都係因了解而分開，全亞洲粉絲心碎。

荷里活公認型男畢彼特（Brad Pitt）同超索女神安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）拍拖10年，點知結婚兩年就離婚，震驚全球！佢兩個就係國際版「雙宋」，同樣都係大眾眼中最襯嘅一對，二人曾經歷以「Jolie-Pitt」姓氏領養多達6名子女，大家仲以為兩個打風都打唔甩，點知都係分手收場。