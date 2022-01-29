電台頒獎禮公布提名名單　BTS Justin Bieber爭獎

由iHeartMedia電台舉辦的《iHeartRadio音樂獎》將於3月22日在美國洛杉磯舉行，而提名名單日前公布。結果美國天王Bruno Mars和Anderson .Paak的新組合Silk Sonic橫掃12項最多提名暫時領先。

Silk Sonic憑大熱歌曲《Leave The Door Open》與Ed Sheeran、Adele、Dua Lipa等樂壇猛人角色頒獎禮大獎-年度歌曲獎！此外，美國樂壇新星Olivia Rodrigo和加拿大天王Justin Bieber各獲9項提名。其中Olivia除了提名最佳流行新歌手之外，更越級挑戰與美國天后Ariana Grande、Dua Lipa、Doja Cat以及Taylor Swift爭年度女歌手。

年度男歌手方面，Justin Bieber亦與Ed Sheeran等爭獎。而韓國過江龍BTS（防彈少年團）亦獲4項提名，除了獲提名年度最佳組合之外，亦與Justin以及Ariana等爭奪最佳粉絲軍團獎以及年度最佳MV獎。